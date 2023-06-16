У місті на Волині запрацює благодійна їдальня

У місті Володимир запрацює благодійна їдальня для вразливих категорій населення.Про це повідомили у Володимирській міській раді.2 грудня у Володимирі розпочне працювати благодійна їдальня, де мешканці громади та внутрішньо переміщені особи, які опинились у складних життєвих обставинах, зможуть безоплатно отримати гарячий обід.Нагадаємо, що благодійна їдальня відкрилась за ініціативи міського голови Ігоря Пальонки та підтримки депутатського корпусу й працювала упродовж зимового періоду протягом двох минулих років.Опікуються гарячим харчуванням для вразливих категорій населення працівники соціальної сфери, а фінансується їдальня з місцевого бюджету та завдяки благодійникам. Особливо допомагають друзі-партнери з міста Цвікау.Цього року благодійна їдальня змінює локацію, розмістившись у приміщенні Благодійного фонду "Бог любить Україну", що знаходиться за адресою вул. Поштова, 1.Працюватиме благодійна їдальня з понеділка по п’ятницю з 11-ї до 12-ї години.