На пункті «Ягодин - Дорогуськ» не впускають вантажівки в Україну через несправність системи митного оформлення

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" через часткову несправність системи митного оформлення не подають вантажівки на в'їзд в Україну.Про це повідомили у Держмитслужбі України.За інформацією польської сторони, у п/п «Дорогуськ - Ягодин» частково вийшла з ладу система митного оформлення Республіки Польща.Через це вантажні транспортні засоби не подаються суміжною стороною на в’їзд в Україну.При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляються у штатному режимі.Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.