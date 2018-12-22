На пункті «Ягодин - Дорогуськ» не впускають вантажівки в Україну через несправність системи митного оформлення
29 листопад, 23:19
На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" через часткову несправність системи митного оформлення не подають вантажівки на в'їзд в Україну.
Про це повідомили у Держмитслужбі України.
За інформацією польської сторони, у п/п «Дорогуськ - Ягодин» частково вийшла з ладу система митного оформлення Республіки Польща.
Через це вантажні транспортні засоби не подаються суміжною стороною на в’їзд в Україну.
При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляються у штатному режимі.
Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили у Держмитслужбі України.
За інформацією польської сторони, у п/п «Дорогуськ - Ягодин» частково вийшла з ладу система митного оформлення Республіки Польща.
Через це вантажні транспортні засоби не подаються суміжною стороною на в’їзд в Україну.
При цьому на виїзд з України через Ягодин до Дорогуська транспортні засоби оформляються у штатному режимі.
Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.
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