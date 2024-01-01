30 листопада на Волині: гортаючи календар

30 листопада на Волині: гортаючи календар
В останній день осені день народження відзначає художній керівник Волинського державного академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник (на фото).

Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, змінилися дати святкування зимових релігійних свят. Так, на 30 листопада припадає свято Андрія Першозваного, яке раніше відзначали 13 грудня.

Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, визначні дати
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