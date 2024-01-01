Зеленський пояснив, який формат припинення вогню підходить для України

Зеленський пояснив, який формат припинення вогню підходить для України
Вступ України до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни, яку розпочала Росія. А окуповані території можна повернути дипломатичними шляхами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, - пише "Кореспондент".

За словами глави держави, у самому запрошенні до НАТО мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території", - сказав Зеленський.

На його думку, такий формат припинення вогню потрібний, щоб "гарантувати, що Путін не повернеться, щоб захопити більше території України".

Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, однак цього не сталося.

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Теги: Зеленський, війна, НАТО
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