На Волині у 2024-році збільшилась кількість збудованого житла
Сьогодні, 05:28
В 2024-ому на Волині збудували значно більше житла, ніж минулого року.
Про це повідомляє "Волинь-нова" з посиланням на обласне статуправління.
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у січні–вереcні 2024 року – понад 345 тисяч метрів квадратних
За зазначений період на Волині прийнято в експлуатацію 345084 метрів квадратних житла, це 151,2 відсотків до аналогічного періоду минулого року. Більшість цього житла зведено в Луцькому районі – 232592 метри квадратних (149,3%), інформує обласне статуправління.
У відсотковому відношенні найбільший ріст показали Ковельський та Володимирський райони – 169,9%, найменший – Камінь-Каширський район – 124,9%.
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Про це повідомляє "Волинь-нова" з посиланням на обласне статуправління.
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у січні–вереcні 2024 року – понад 345 тисяч метрів квадратних
За зазначений період на Волині прийнято в експлуатацію 345084 метрів квадратних житла, це 151,2 відсотків до аналогічного періоду минулого року. Більшість цього житла зведено в Луцькому районі – 232592 метри квадратних (149,3%), інформує обласне статуправління.
У відсотковому відношенні найбільший ріст показали Ковельський та Володимирський райони – 169,9%, найменший – Камінь-Каширський район – 124,9%.
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