На Волині у 2024-році збільшилась кількість збудованого житла





Про це повідомляє



Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у січні–вереcні 2024 року – понад 345 тисяч метрів квадратних



За зазначений період на Волині прийнято в експлуатацію 345084 метрів квадратних житла, це 151,2 відсотків до аналогічного періоду минулого року. Більшість цього житла зведено в Луцькому районі – 232592 метри квадратних (149,3%), інформує обласне статуправління.



У відсотковому відношенні найбільший ріст показали Ковельський та Володимирський райони – 169,9%, найменший – Камінь-Каширський район – 124,9%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В 2024-ому на Волині збудували значно більше житла, ніж минулого року.Про це повідомляє "Волинь-нова" з посиланням на обласне статуправління.Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у січні–вереcні 2024 року – понад 345 тисяч метрів квадратнихЗа зазначений період на Волині прийнято в експлуатацію 345084 метрів квадратних житла, це 151,2 відсотків до аналогічного періоду минулого року. Більшість цього житла зведено в Луцькому районі – 232592 метри квадратних (149,3%), інформує обласне статуправління.У відсотковому відношенні найбільший ріст показали Ковельський та Володимирський райони – 169,9%, найменший – Камінь-Каширський район – 124,9%.

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