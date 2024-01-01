На Волині у 2024-році збільшилась кількість збудованого житла

На Волині у 2024-році збільшилась кількість збудованого житла
В 2024-ому на Волині збудували значно більше житла, ніж минулого року.

Про це повідомляє "Волинь-нова" з посиланням на обласне статуправління.

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у січні–вереcні 2024 року – понад 345 тисяч метрів квадратних

За зазначений період на Волині прийнято в експлуатацію 345084 метрів квадратних житла, це 151,2 відсотків до аналогічного періоду минулого року. Більшість цього житла зведено в Луцькому районі – 232592 метри квадратних (149,3%), інформує обласне статуправління.

У відсотковому відношенні найбільший ріст показали Ковельський та Володимирський райони – 169,9%, найменший – Камінь-Каширський район – 124,9%.

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Теги: Волинь, житло
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