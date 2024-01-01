На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 07:31
На Волині рідні та правоохоронці встановлюють місцезнаходження чоловіка, який пішов з дому і не повернувся.
Про це повідомили у Локачинській селищній раді.
Сектор поліцейської діяльності селища Локачі шукає безвісти зниклого жителя села Колпитів Ярослава Чернія. Чоловік пішов з дому 28 листопада близько 15.00 і досі не повернувся.
Зниклий 27 жовтня 1962 року народження. Відомо що розшукуваний є психічнохворим. Проживає чоловік у селі Колпитів, вулиця Молодіжна, будинок 15.
Був одягнений в чорну шкіряну куртку, синю кофту з червоними смугами, штани темні, лисуватий.
Обставини повідомляти за номером 102 або 0932300746.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Локачинській селищній раді.
Сектор поліцейської діяльності селища Локачі шукає безвісти зниклого жителя села Колпитів Ярослава Чернія. Чоловік пішов з дому 28 листопада близько 15.00 і досі не повернувся.
Зниклий 27 жовтня 1962 року народження. Відомо що розшукуваний є психічнохворим. Проживає чоловік у селі Колпитів, вулиця Молодіжна, будинок 15.
Був одягнений в чорну шкіряну куртку, синю кофту з червоними смугами, штани темні, лисуватий.
Обставини повідомляти за номером 102 або 0932300746.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 07:31
На Волині у 2024-році збільшилась кількість збудованого житла
Сьогодні, 05:28
У 2025 році Нацбанк планує протестувати е-гривню
Сьогодні, 03:41
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00