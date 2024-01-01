На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО

На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО
На Волині рідні та правоохоронці встановлюють місцезнаходження чоловіка, який пішов з дому і не повернувся.

Про це повідомили у Локачинській селищній раді.

Сектор поліцейської діяльності селища Локачі шукає безвісти зниклого жителя села Колпитів Ярослава Чернія. Чоловік пішов з дому 28 листопада близько 15.00 і досі не повернувся.

Зниклий 27 жовтня 1962 року народження. Відомо що розшукуваний є психічнохворим. Проживає чоловік у селі Колпитів, вулиця Молодіжна, будинок 15.
На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО

Був одягнений в чорну шкіряну куртку, синю кофту з червоними смугами, штани темні, лисуватий.

Обставини повідомляти за номером 102 або 0932300746.

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Теги: розшук, Волинь, Локачі
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