На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО

На Волині рідні та правоохоронці встановлюють місцезнаходження чоловіка, який пішов з дому і не повернувся.Про це повідомили у Локачинській селищній раді.Сектор поліцейської діяльності селища Локачі шукає безвісти зниклого жителя села Колпитів. Чоловік пішов з дому 28 листопада близько 15.00 і досі не повернувся.Зниклий 27 жовтня 1962 року народження. Відомо що розшукуваний є психічнохворим. Проживає чоловік у селі Колпитів, вулиця Молодіжна, будинок 15.Був одягнений в чорну шкіряну куртку, синю кофту з червоними смугами, штани темні, лисуватий.Обставини повідомляти за номером 102 або 0932300746.