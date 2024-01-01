За добу на фронті відбулося 192 боєзіткнення, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 192 боєзіткнення, російська армія втратила 1740 військових. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 740 400 осіб.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.За уточненими даними, 29 листопада, Росія атакувала позиції українських підрозділів та населені пункти одним ракетним ударом, застосувавши одну ракету. Крім цього РФ завдала 36 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Та здійснила 4663 обстрілів, з них 99 — із реактивних систем залпового вогню, та використала близько 1400 дронів-камікадзе.Росія атакувала в районах населених пунктів Ківшарівка, Олександро-Калинове, Новоосинове, Глушківка, Григорівка, Серебрянка, Костянтинівка, Успенівка, Улакли, Велика Новосілка, Макарівка, Оріхів та Козацьке.Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ОВТ, пункту управління та "одному іншому важливому об’єкту" РФ.Також українські військові знешкодили п’ять російських танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, два засоби ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки РФ.Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку відбулося сім російських атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак РФ, Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.На Лиманському напрямку Росія атакувала 20 разів неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.На Краматорському напрямку російська армія чотири рази атакувала у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.На Торецькому напрямку РФ здійснила дві атаки неподалік Дружби та Торецька.На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурм та наступ Росії в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля РФ сконцентрувала у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.На Времівському напрямку Росія здійснила 26 штурмів неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, активно застосовуючи для ударів на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію.На Придніпровському напрямку росіяни атакували українські позиції п’ять разів. Отримали відсіч, зазнали втрат.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зі своєї території продовжує активно застосовувати артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.У Курській області РФ, Сили оборони відбили 23 російські атаки.