Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 листопада та 1 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Буря, яка вирувала в п'ятницю, нарешті трохи вщухне в суботу, 30 листопада, і очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) – несильна буря, яка не здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. До неділі, 1 грудня, магнітосфера прийде до норми.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Буря, яка вирувала в п'ятницю, нарешті трохи вщухне в суботу, 30 листопада, і очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) – несильна буря, яка не здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. До неділі, 1 грудня, магнітосфера прийде до норми.
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