Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 листопада та 1 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Буря, яка вирувала в п'ятницю, нарешті трохи вщухне в суботу, 30 листопада, і очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) – несильна буря, яка не здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. До неділі, 1 грудня, магнітосфера прийде до норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня
Сьогодні, 10:12
За добу на фронті відбулося 192 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Віз у багажнику до Польщі двох чоловіків: водія автобуса «Володимир - Хелм» взяли під варту
Сьогодні, 08:25
На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 07:31
На Волині у 2024-році збільшилась кількість збудованого житла
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 листопада
29 листопад, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада
27 листопад, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21-23 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21-23 листопада
21 листопад, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-20 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-20 листопада
19 листопад, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня
Сьогодні, 10:12
 0
За добу на фронті відбулося 192 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Віз у багажнику до Польщі двох чоловіків: водія автобуса «Володимир - Хелм» взяли під варту
Сьогодні, 08:25
 0
На Волині розшукують психічнохворого чоловіка, який пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 0
На Волині у 2024-році збільшилась кількість збудованого житла
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8