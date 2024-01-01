Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 листопада та 1 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.Буря, яка вирувала в п'ятницю, нарешті трохи вщухне в суботу, 30 листопада, і очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) – несильна буря, яка не здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. До неділі, 1 грудня, магнітосфера прийде до норми.