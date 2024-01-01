Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США – 41,59



Курс євро

1 євро – 43,86



Курс злотого

1 польський злотий – 10,17

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 листопада, і неділю, 1 грудня. Перед вихідними долар втратив 1 коп. Євро додало 6 коп., а злотий - 2 коп.Про це йдеться на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США – 41,59Курс євро1 євро – 43,86Курс злотого1 польський злотий – 10,17

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