Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 30 листопада, і неділю, 1 грудня. Перед вихідними долар втратив 1 коп. Євро додало 6 коп., а злотий - 2 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США – 41,59

Курс євро
1 євро – 43,86

Курс злотого
1 польський злотий – 10,17

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Теги: Курс валют, Луцьк
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