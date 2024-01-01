На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Попрійчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Попрійчук
На війні загинув 37-річний військовий з села Селець Турійської громади Сергій Олександрович Попрійчук. Воїн загинув 28 листопада на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомили у Турійській селищній раді.

«На захист країни наш земляк вирушив у перший же день повномасштабного вторгнення росії. Добровольцем разом із односельчанами став в ряди українського війська. Воював у складі 14 бригади. Визволяв Житомирщину, Миколаївщину, Харківщину. У мирному житті Сергій працював бригадиром будівельної бригади у ФГ «Перлина Турії». Привітний, добрий, товариський, професіонал своєї справи - таким він запам'ятається тим, хто його знав», - йдеться у дописі.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Попрійчук


У громаді оголошено триденну жалобу з 30 листопада по 2 грудня.

Траурний кортеж прибуде у неділю, 1 грудня. Чин поховання відбудеться у понеділок, 2 грудня.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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