На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Попрійчук
Сьогодні, 12:47
На війні загинув 37-річний військовий з села Селець Турійської громади Сергій Олександрович Попрійчук. Воїн загинув 28 листопада на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомили у Турійській селищній раді.
«На захист країни наш земляк вирушив у перший же день повномасштабного вторгнення росії. Добровольцем разом із односельчанами став в ряди українського війська. Воював у складі 14 бригади. Визволяв Житомирщину, Миколаївщину, Харківщину. У мирному житті Сергій працював бригадиром будівельної бригади у ФГ «Перлина Турії». Привітний, добрий, товариський, професіонал своєї справи - таким він запам'ятається тим, хто його знав», - йдеться у дописі.
У громаді оголошено триденну жалобу з 30 листопада по 2 грудня.
Траурний кортеж прибуде у неділю, 1 грудня. Чин поховання відбудеться у понеділок, 2 грудня.
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Про це повідомили у Турійській селищній раді.
«На захист країни наш земляк вирушив у перший же день повномасштабного вторгнення росії. Добровольцем разом із односельчанами став в ряди українського війська. Воював у складі 14 бригади. Визволяв Житомирщину, Миколаївщину, Харківщину. У мирному житті Сергій працював бригадиром будівельної бригади у ФГ «Перлина Турії». Привітний, добрий, товариський, професіонал своєї справи - таким він запам'ятається тим, хто його знав», - йдеться у дописі.
У громаді оголошено триденну жалобу з 30 листопада по 2 грудня.
Траурний кортеж прибуде у неділю, 1 грудня. Чин поховання відбудеться у понеділок, 2 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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