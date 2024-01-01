Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновив роботу





Про це повідомила Державна митна служба України.



Як зазначають митники, у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею відновлено пропуск транспортних засобів у обох напрямках.



За інформацією польських митників, сьогодні зранку відновлено роботу електронної системи митного оформлення. Пункт пропуску працює у штатному режимі.



Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, на українсько-польському кордоні призупинили пропуск вантажівок. Митники зазначили, що йдеться про пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Польська сторона повідомила про збій системи митного оформлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні України та Польщі відновили пропуску транспорту у суботу, 30 листопада. Пункт "Ягодин - Дорогуськ" працює у штатному режимі.Про це повідомила Державна митна служба України.Як зазначають митники, у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею відновлено пропуск транспортних засобів у обох напрямках.За інформацією польських митників, сьогодні зранку відновлено роботу електронної системи митного оформлення. Пункт пропуску працює у штатному режимі.Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, на українсько-польському кордоні призупинили пропуск вантажівок. Митники зазначили, що йдеться про пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Польська сторона повідомила про збій системи митного оформлення.

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