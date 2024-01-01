Стабільно високі: які ціни на картоплю в Луцьку

Стабільно високі: які ціни на картоплю в Луцьку
Восени, коли на ринках України традиційно спостерігається зниження цін на сезонні овочі, у Луцьку ціна на картоплю залишається стабільно високою — 25 гривень за кілограм. Незважаючи на очікування споживачів і прогнози деяких експертів щодо здешевлення, ситуація не змінюється вже кілька місяців.

Про це пише ВСН.

Якщо раніше на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж» можна було придбати картоплю і по 20 гривень, то нині пропозиції менше 25 гривень немає.

Причини такого явища різноманітні. Насамперед, варто зазначити, що цьогорічні погодні умови вплинули на врожайність картоплі в багатьох регіонах України. Багато фермерів повідомляють про те, що через несприятливу погоду витрати на вирощування та збір картоплі зросли, що безпосередньо позначилося на цінах.

Ще одним фактором є зростання витрат на логістику та енергоносії. Після нещодавнього здорожчання пального та електроенергії фермери змушені закладати ці витрати у кінцеву вартість продукції. Окрім того, вартість зберігання овочів у сховищах також значно підвищилася.

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Теги: картопля, ціни
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