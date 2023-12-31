Віз у багажнику до Польщі двох чоловіків: водія автобуса «Володимир - Хелм» взяли під варту
Сьогодні, 08:25
Жителю Волині, водію пасажирського автобуса, який намагався вивезти двох чоловіків у багажнику до Польщі, суд обрав запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту на 60 діб з альтернативою застави в розмірі 900 тисяч гривень.
Про це Суспільному розповіла речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
З її слів, також під варту на два місяці взяли "спільника" водія. За даними Держприкордонслужби також був водієм на рейсі "Володимир — Хелм".
За версією слідства, один із підозрюваних — волинянин, який працює водієм на міжнародних рейсах і має дозвіл на виїзд за межі території України. Ще один підозрюваний також є жителем Волині.
Обидва чоловіки пообіцяли двом військовозобов'язаним, 23-річному харків’янину та 38-річному тернополянину, вивезти їх у Польщу. Для цього вони сховали чоловіків у технічній порожнині багажника пасажирського автобуса. Свою "допомогу" вони оцінили у 20 тисяч доларів США з однієї людини та 18 тисяч євро — з іншої.
У момент, коли автобус був на перевірці скансистемою, військовозобов'язані перебували за межами своєї схованки. Однак їх помітили прикордонники та викликали поліцію.
Двом жителям Волині оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі.
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Про це Суспільному розповіла речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
З її слів, також під варту на два місяці взяли "спільника" водія. За даними Держприкордонслужби також був водієм на рейсі "Володимир — Хелм".
За версією слідства, один із підозрюваних — волинянин, який працює водієм на міжнародних рейсах і має дозвіл на виїзд за межі території України. Ще один підозрюваний також є жителем Волині.
Обидва чоловіки пообіцяли двом військовозобов'язаним, 23-річному харків’янину та 38-річному тернополянину, вивезти їх у Польщу. Для цього вони сховали чоловіків у технічній порожнині багажника пасажирського автобуса. Свою "допомогу" вони оцінили у 20 тисяч доларів США з однієї людини та 18 тисяч євро — з іншої.
У момент, коли автобус був на перевірці скансистемою, військовозобов'язані перебували за межами своєї схованки. Однак їх помітили прикордонники та викликали поліцію.
Двом жителям Волині оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі.
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