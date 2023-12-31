Віз у багажнику до Польщі двох чоловіків: водія автобуса «Володимир - Хелм» взяли під варту





Про це Наталія Мурахевич.



З її слів, також під варту на два місяці взяли "спільника" водія. За даними Держприкордонслужби також був водієм на рейсі "Володимир — Хелм".



За версією слідства, один із підозрюваних — волинянин, який працює водієм на міжнародних рейсах і має дозвіл на виїзд за межі території України. Ще один підозрюваний також є жителем Волині.



Обидва чоловіки пообіцяли двом військовозобов'язаним, 23-річному харків’янину та 38-річному тернополянину, вивезти їх у Польщу. Для цього вони сховали чоловіків у технічній порожнині багажника пасажирського автобуса. Свою "допомогу" вони оцінили у 20 тисяч доларів США з однієї людини та 18 тисяч євро — з іншої.



У момент, коли автобус був на перевірці скансистемою, військовозобов'язані перебували за межами своєї схованки. Однак їх помітили прикордонники та викликали поліцію.



Двом жителям Волині оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителю Волині, водію пасажирського автобуса, який намагався вивезти двох чоловіків у багажнику до Польщі, суд обрав запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту на 60 діб з альтернативою застави в розмірі 900 тисяч гривень.Про це Суспільному розповіла речниця Волинської обласної прокуратуриЗ її слів, також під варту на два місяці взяли "спільника" водія. За даними Держприкордонслужби також був водієм на рейсі "Володимир — Хелм".За версією слідства, один із підозрюваних — волинянин, який працює водієм на міжнародних рейсах і має дозвіл на виїзд за межі території України. Ще один підозрюваний також є жителем Волині.Обидва чоловіки пообіцяли двом військовозобов'язаним, 23-річному харків’янину та 38-річному тернополянину, вивезти їх у Польщу. Для цього вони сховали чоловіків у технічній порожнині багажника пасажирського автобуса. Свою "допомогу" вони оцінили у 20 тисяч доларів США з однієї людини та 18 тисяч євро — з іншої.У момент, коли автобус був на перевірці скансистемою, військовозобов'язані перебували за межами своєї схованки. Однак їх помітили прикордонники та викликали поліцію.Двом жителям Волині оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

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