Коли і на скільки на Волині виключатимуть світло 30 листопада

Коли і на скільки на Волині виключатимуть світло 30 листопада
У суботу 30 листопада у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 22:00, - про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Дізнатись свою чергу можна за ПОСИЛАННЯМ.
Коли і на скільки на Волині виключатимуть світло 30 листопада

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: Волинь, відключення світла
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