Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 30 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 30 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.
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