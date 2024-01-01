Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 30 листопада

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, в Луцьку вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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