Львівська область стала першою в Україні, яка повністю «очистилася» від УПЦ МП, - Козицький
Сьогодні, 16:37
Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що в регіоні не лишилося жодної Української православної церкви Московського патріархату.
Про це він повідомив у соцмережах.
"Сьогодні історичний день для Львівщини - регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ!", - йдеться в повідомленні.
Він повідоми також, що до початку агресії Росії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.
За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 "припинили свою діяльність за власною настановою".
"Щиро сподіваюсь, що релігійні громади московського патріархату у інших областях нашої держави не чекатимуть реалізації норм Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а нарешті розірвуть зв'язки зі структурою кривавих московських попів", - сказав Козицький.
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Про це він повідомив у соцмережах.
"Сьогодні історичний день для Львівщини - регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ!", - йдеться в повідомленні.
Він повідоми також, що до початку агресії Росії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.
За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 "припинили свою діяльність за власною настановою".
"Щиро сподіваюсь, що релігійні громади московського патріархату у інших областях нашої держави не чекатимуть реалізації норм Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а нарешті розірвуть зв'язки зі структурою кривавих московських попів", - сказав Козицький.
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