Львівська область стала першою в Україні, яка повністю «очистилася» від УПЦ МП, - Козицький

Голова Львівської обласної державної адміністраціїповідомив, що в регіоні не лишилося жодної Української православної церкви Московського патріархату.Про це він повідомив у соцмережах."Сьогодні історичний день для Львівщини - регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ!", - йдеться в повідомленні.Він повідоми також, що до початку агресії Росії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 "припинили свою діяльність за власною настановою"."Щиро сподіваюсь, що релігійні громади московського патріархату у інших областях нашої держави не чекатимуть реалізації норм Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а нарешті розірвуть зв'язки зі структурою кривавих московських попів", - сказав Козицький.