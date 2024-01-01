Хотіли виїхати за кордон у багажнику автобуса: двох волинян взяли під варту

Хотіли виїхати за кордон у багажнику автобуса: двох волинян взяли під варту
Вивезти ухилянтів за кордон у багажнику автобуса не вдалося – двом волинянам повідомили про підозру та взяли їх під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, спільники, один із яких працює водієм на міжнародних рейсах та має дозвіл на виїзд за межі території України в умовах воєнного стану відповідно до системи «Шлях», пообіцяли двом військовозобов'язаним чоловікам вивезти їх у Польщу, сховавши у технічній порожнині багажного відділення пасажирського автобуса.

З одного «клієнта» чоловіки взяли 20 тисяч доларів США, з іншого – 18 тисяч євро. У ході реалізації плану, увечері 23 листопада 2024 року, поки автобус проходив огляд скануючою системою, а втікачі перебували поза ним, їх помітили прикордонники та згодом передали працівникам поліції.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Волинь, багажник, ухилянти
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