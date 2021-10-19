Неподалік «Ягодина» затримали 20-річного лучанина, який крізь чагарники пробирався до Польщі

Сьогодні вночі прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перетину українсько-польського кордону.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Молодика, котрий рухався в бік держрубежу, близько опівночі виявив прикордонний наряд відділу «Рівне». Порушником виявився 20 – річний мешканець Луцька. Прикордонники з'ясували, що хлопець спробував виїхати за кордон через пункт пропуску «Ягодин».Однак, через відсутність законних підстав для перетину держрубежу, інспектори відмовили йому у пропуску. Тоді волинянин вирішив потрапити до Польщі у незаконний спосіб та крізь чагарники подався у напрямку річки Західний Буг, яка розділяє країни.Громадянина доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначить суд.