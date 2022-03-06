Шмигаль анонсував переіндексацію пенсій і підвищення зарплат вчителям





Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль, пише



Підвищення проведуть через доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка". Розширять і програму "Доступні ліки".



На субсидії виділять близько 40 млрд гривень. За словами прем'єра, це дозволяє підтримати "всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг".



Учора президент підписав бюджет на 2025-ий. На оборону спрямують понад чверть ВВП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного року в Україні переніндексують пенсії та підвищать зарплати учетелям. Це відбудеться у січні та вересні.Про це повідомив голова уряду, пише LB.ua Підвищення проведуть через доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка". Розширять і програму "Доступні ліки".На субсидії виділять близько 40 млрд гривень. За словами прем'єра, це дозволяє підтримати "всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг".Учора президент підписав бюджет на 2025-ий. На оборону спрямують понад чверть ВВП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію