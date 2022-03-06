Шмигаль анонсував переіндексацію пенсій і підвищення зарплат вчителям
Сьогодні, 14:07
Наступного року в Україні переніндексують пенсії та підвищать зарплати учетелям. Це відбудеться у січні та вересні.
Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль, пише LB.ua.
Підвищення проведуть через доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка". Розширять і програму "Доступні ліки".
На субсидії виділять близько 40 млрд гривень. За словами прем'єра, це дозволяє підтримати "всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг".
Учора президент підписав бюджет на 2025-ий. На оборону спрямують понад чверть ВВП.
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Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль, пише LB.ua.
Підвищення проведуть через доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка". Розширять і програму "Доступні ліки".
На субсидії виділять близько 40 млрд гривень. За словами прем'єра, це дозволяє підтримати "всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг".
Учора президент підписав бюджет на 2025-ий. На оборону спрямують понад чверть ВВП.
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