Шмигаль анонсував переіндексацію пенсій і підвищення зарплат вчителям

Шмигаль анонсував переіндексацію пенсій і підвищення зарплат вчителям
Наступного року в Україні переніндексують пенсії та підвищать зарплати учетелям. Це відбудеться у січні та вересні.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль, пише LB.ua.

Підвищення проведуть через доплати, запроваджені в межах програми "Зимова підтримка". Розширять і програму "Доступні ліки".

На субсидії виділять близько 40 млрд гривень. За словами прем'єра, це дозволяє підтримати "всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг".

Учора президент підписав бюджет на 2025-ий. На оборону спрямують понад чверть ВВП.

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Теги: пенсії, зарплати, вчителі
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