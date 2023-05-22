На стіні СІЗО в Луцьку з'явився портрет останнього розстріляного воїна УПА

28 листопада в Луцьку презентували стінопис на честь воїна Української повстанської армії, волинянина. Мурал з'явився на стіні Луцького слідчого ізолятора, де бандерівець перебував понад два роки як колишній радянський політв'язень.Як розповів Суспільному розповів заступник керівника Департаменту з питань виконання покарань, ідея зобразити бандерівця належить керівництву СІЗО, намалював його луцький художникІван Гончарук — останній бандерівець, якого радянська влада засудила до смерті. Тут, у слідчому ізоляторі, волинянин просидів із 2 липня 1987 до 11 липня 1989 року, очікуючи розстрілу, розповів Андрій Галай. Тому, з його слів, і виникла ідея в департаменту зобразити вояка УПА саме тут."Всі в'язниці — такі місця, в яких відбувалися не дуже приємні речі і в минулому, і я навіть не сказав би, що і зараз ми повністю від них позбавилися. Пригадувати історію, не замовчувати її — це спосіб переступити цю пам'ять і йти в нову пам'ять: коли в'язниці не є темним місцем, а є такими, які стараються змінюватися", — сказав Андрій Галай.СІЗО у Луцьку в приміщенні на вулиці Нестора Бурчака діє з 1951 року. Зараз в ізоляторі утримують понад 200 людей не лише з Луцька, а й інших регіонів України. За радянської влади тут перебували орієнтовно 10 політв’язнів, зазначив начальник Луцького слідчого ізолятораЗ його слів, довго радилися, як зобразити упівця Івана Гончарука."Була підібрана локація, було десь відремонтовано трошечки цю стіну. Ми зобразили його ще в молоді його роки, була підібрана така фотографія, дозвіл отримано в рідних, які проживають, наскільки мені відомо на Харківщині", — додав начальник СІЗО.Намалював повстанця художник Юрій Чайка, який у Луцьку в рамках проєкту "Люди міста" створив до 10 муралів. Волинянина Івана Гончарука зобразив у молодому віці та сидячи. Зі слів художника, працювалося легко, пощастило з погодою. Над муралом лучанин працював до чотирьох днів."Це техніка колажна. Є дуже багато старих архівних фоток, але вони передають погану якість або люди вже такі в пристарілому віці. Мені хочеться їх робити більш молодими, більш енергійними. Лавочку домалював, щоб вона цікавіше дивилася. Тобто я, враховуючи архітектуру, я враховую контекст", — сказав Юрій Чайка.Уродженець села Грудки Камінь-Каширського району Іван Гончарук виріс у селянській сім'ї. За те, що приєднався до УПА, а не до Червоної армії, у 1946 році його засудили до смертної кари, потім присудили 11 років ув’язнення на Колимі, розповіла регіональна представниця Українського інституту національної пам’ятіЗ її слів, після дострокового звільнення з концтабору чоловіка повторно засудили за сфальсифікованою справою та розстріляли у 1989 році. Волинянин, попри заслання, мріяв про вільну Україну.Вона зазначила: в планах біля цієї стіни СІЗО проводити екскурсії для школярів та студентів. Це зображення, сказала регіональна представниця Українського інституту національної пам’яті, є символічним, бо демонструє, що ворог в українців у 21 столітті не змінився."Цей мурал і Іван Гончарук — вони не тільки історія про людину. Це дуже глибокий символ. Правда дає можливість людям зрозуміти, що ворог той самий. Просто зараз іде продовження національно-визвольної боротьби, яку починав ще Іван Гончарук і коли закінчують наші Збройні сили України", — додала Леся Бондарук.