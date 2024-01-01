Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків: що зміниться
Сьогодні, 21:45
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.
Про це йдеться у проєкті закону 11416-д на сайті Ради.
Законом передбачається, зокрема:
підвищення військового збору з 1,5% до 5% крім військових;
військовий збір для ФОПів;
встановлення 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
щомісячне подання звітності ПДФО;
50% податку на надприбуток банків.
Як заявив 27 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей закон – одніа з ключових вимог наших кредиторів та є важливим для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони цього року та наступного.
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Про це йдеться у проєкті закону 11416-д на сайті Ради.
Законом передбачається, зокрема:
підвищення військового збору з 1,5% до 5% крім військових;
військовий збір для ФОПів;
встановлення 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
щомісячне подання звітності ПДФО;
50% податку на надприбуток банків.
Як заявив 27 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей закон – одніа з ключових вимог наших кредиторів та є важливим для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони цього року та наступного.
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