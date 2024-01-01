Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 09:22
Ліквідовано пожежу в селі Струмівка Луцького району - тут загорілась недіюча двоповерхова деревʼяна споруда, приміщення колишнього кафе «Білочка».
Проце повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці пожежі працювало майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки підрозділів служби 101 Луцька, оперативно- координаційний центр ГУ ДСНС області.
Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.
Час повідомлення про пожежу - 20:32, час локалізації - 20:58.
Час ліквідації- 21:45.
Причина пожежі встановлюється.
Постраждалих немає.
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Проце повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці пожежі працювало майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки підрозділів служби 101 Луцька, оперативно- координаційний центр ГУ ДСНС області.
Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.
Час повідомлення про пожежу - 20:32, час локалізації - 20:58.
Час ліквідації- 21:45.
Причина пожежі встановлюється.
Постраждалих немає.
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