Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО





Проце повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці пожежі працювало майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки підрозділів служби 101 Луцька, оперативно- координаційний центр ГУ ДСНС області.



Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.



Час повідомлення про пожежу - 20:32, час локалізації - 20:58.



Час ліквідації- 21:45.



Причина пожежі встановлюється.



Постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ліквідовано пожежу в селі Струмівка Луцького району - тут загорілась недіюча двоповерхова деревʼяна споруда, приміщення колишнього кафе «Білочка».Проце повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці пожежі працювало майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки підрозділів служби 101 Луцька, оперативно- координаційний центр ГУ ДСНС області.Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.Час повідомлення про пожежу - 20:32, час локалізації - 20:58.Час ліквідації- 21:45.Причина пожежі встановлюється.Постраждалих немає.

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