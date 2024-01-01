Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО

Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО
Ліквідовано пожежу в селі Струмівка Луцького району - тут загорілась недіюча двоповерхова деревʼяна споруда, приміщення колишнього кафе «Білочка».

Проце повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці пожежі працювало майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки підрозділів служби 101 Луцька, оперативно- координаційний центр ГУ ДСНС області.

Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.

Час повідомлення про пожежу - 20:32, час локалізації - 20:58.

Час ліквідації- 21:45.

Причина пожежі встановлюється.

Постраждалих немає.

Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО
Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО
Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО
Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО
Поблизу Луцька горіло колишнє кафе: пожежу гасили майже 30 рятувальників. ВІДЕО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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