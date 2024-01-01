«Їхати треба дуже швидко і відстрілюватися від дронів»: механік 100 омбр з Волині евакуйовує техніку з лінії зіткнення

Павло — старший механік стрілецького батальйону 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Волинянин евакуйовує техніку з лінії зіткнення та лагодить її.



Історію військовослужбовця 14 грудня розповіли на сторінці бригади, пише



Зі слів Павла, на захист Батьківщини став з перших днів повномасштабного вторгнення. Проходив службу у складі бойового підрозділу, де разом із побратимами нищив російських військових.



"Спочатку я був стрілець-зенітник. Мої завдання були — утримувати оборону, щоб не зайшли групи. Будучи в бойовому підрозділі, я отримав чимало контузій і набув статусу обмеженого придатного", — каже боєць з позивним "Каспер".



Через стан здоров'я старшому солдату запропонували перевестися, але чоловік захотів бути ближче до побратимів. Наразі Павло у складі взводу матеріально-технічного забезпечення евакуйовує транспорт з лінії зіткнення, ремонтує техніку та підтримує її в належному стані.



"Головне — швидко добратися, знайти хлопців, де вони поламались, швидко розгорнутися, погрузити машину, закріпити її. Їхати треба дуже швидко і відстрілюватися від дронів. А ще дивитися, щоб ні на що не наїхати і не заблудитися", — говорить військовослужбовець.

Вдома Павла чекає дружина Галина, син Марк та донька Кіра.



Що відомо про бойовий шлях 100 ОМБр



У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".



Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.



У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня військові знову відправилися на передову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — старший механік стрілецького батальйону 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Волинянин евакуйовує техніку з лінії зіткнення та лагодить її.Історію військовослужбовця 14 грудня розповіли на сторінці бригади, пише Суспільне Зі слів Павла, на захист Батьківщини став з перших днів повномасштабного вторгнення. Проходив службу у складі бойового підрозділу, де разом із побратимами нищив російських військових."Спочатку я був стрілець-зенітник. Мої завдання були — утримувати оборону, щоб не зайшли групи. Будучи в бойовому підрозділі, я отримав чимало контузій і набув статусу обмеженого придатного", — каже боєць з позивним "Каспер".Через стан здоров'я старшому солдату запропонували перевестися, але чоловік захотів бути ближче до побратимів. Наразі Павло у складі взводу матеріально-технічного забезпечення евакуйовує транспорт з лінії зіткнення, ремонтує техніку та підтримує її в належному стані."Головне — швидко добратися, знайти хлопців, де вони поламались, швидко розгорнутися, погрузити машину, закріпити її. Їхати треба дуже швидко і відстрілюватися від дронів. А ще дивитися, щоб ні на що не наїхати і не заблудитися", — говорить військовослужбовець.Вдома Павла чекає дружина, синта донькаУ квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня військові знову відправилися на передову.

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