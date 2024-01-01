На фронті загинув актор Яків Ткаченко — герой фільмів «Довбуш», «Червоний» та «Ціна правди»
Сьогодні, 04:02
На фронті російсько-української війни загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко.
Про це повідомила головна редакторка таблоїду «Антоніна» Олена Чиченіна та Українська Кіноакадемія, пише Громадське.
Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра в перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу він був у складі 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині.
За час своєї служби він двічі зазнав поранення. У 2023 році Яків демобілізувався, але потім вирішив знову повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.
Більше про Ткаченка
Свою акторську кар’єру він розпочав у 2003 році, а пік його професійної діяльності припав на 2016 рік. У 2018-му його номінували на отримання національної премії «Золота дзиґа».
Яків Ткаченко став відомим своїми ролями в таких фільмах як «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди», «Безславні кріпаки», та «Перевізниця».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила головна редакторка таблоїду «Антоніна» Олена Чиченіна та Українська Кіноакадемія, пише Громадське.
Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра в перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу він був у складі 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині.
За час своєї служби він двічі зазнав поранення. У 2023 році Яків демобілізувався, але потім вирішив знову повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.
Більше про Ткаченка
Свою акторську кар’єру він розпочав у 2003 році, а пік його професійної діяльності припав на 2016 рік. У 2018-му його номінували на отримання національної премії «Золота дзиґа».
Яків Ткаченко став відомим своїми ролями в таких фільмах як «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди», «Безславні кріпаки», та «Перевізниця».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На фронті загинув актор Яків Ткаченко — герой фільмів «Довбуш», «Червоний» та «Ціна правди»
Сьогодні, 04:02
15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині у квартирі опинилась замкненою однорічна дитина
14 грудень, 23:03
Під час виконання бойового завдання загинув пілот тактичної авіації ЗСУ, — Повітряні сили
14 грудень, 22:19