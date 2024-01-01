На фронті загинув актор Яків Ткаченко — герой фільмів «Довбуш», «Червоний» та «Ціна правди»

Яків Ткаченко.



Про це повідомила головна редакторка таблоїду «Антоніна» Олена Чиченіна та Українська Кіноакадемія, пише



Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра в перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу він був у складі 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині.



За час своєї служби він двічі зазнав поранення. У 2023 році Яків демобілізувався, але потім вирішив знову повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.



Більше про Ткаченка



Свою акторську кар’єру він розпочав у 2003 році, а пік його професійної діяльності припав на 2016 рік. У 2018-му його номінували на отримання національної премії «Золота дзиґа».



Яків Ткаченко став відомим своїми ролями в таких фільмах як «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди», «Безславні кріпаки», та «Перевізниця».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті російсько-української війни загинув актор театру та кіноПро це повідомила головна редакторка таблоїду «Антоніна»та Українська Кіноакадемія, пише Громадське Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра в перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу він був у складі 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині.За час своєї служби він двічі зазнав поранення. У 2023 році Яків демобілізувався, але потім вирішив знову повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.Свою акторську кар’єру він розпочав у 2003 році, а пік його професійної діяльності припав на 2016 рік. У 2018-му його номінували на отримання національної премії «Золота дзиґа».Яків Ткаченко став відомим своїми ролями в таких фільмах як «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди», «Безславні кріпаки», та «Перевізниця».

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