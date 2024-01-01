Харчування у госпіталі ветеранів війни в Луцьку: чим годують військових та цивільних





Про це Тетяна Масікова. З її слів, кухню в госпіталі мають власну.



"Військовим ми даємо більше м'яса (м'ясо, риба, курка) два рази в день або сир чи яйце для військових. Цивільні отримують м'ясо один раз на день", — зазначила директорка медзакладу.



Яку їжу зараз готують для військових і цивільних і чи є різниця у порціях



Буфетниця Жанна Костюк, яка працює в госпіталі, розповіла, що свої порції пацієнти госпіталю з'їдають і залишаються задоволені.



"На перше сьогодні в нас овочевий суп зі сметанкою, з капустою, картопелька, і рибка смажена і компотик з сушки, ще булочки, печиво. То на обід. Наші дівчата дуже смачно варять. Особливо овочеві супи, борщики, рибку люблять пацієнти", — сказала працівниця кухні.



В обласному госпіталі ветеранів війни харчують як військовослужбовців, так і цивільних. Ті, хто може самостійно пересуватися, приходять у їдальню, для інших пацієнтів страви приносять у палати.



Дружина військовослужбовця Людмила розповіла: харчування отримує як чоловік, так і вона сама.



"Ми поступили вчора, харчування ситне, корисне. Я за чоловіком доглядаю, мені виділяють порцію. Все дуже смачно, приносять нам в палату, бо мій чоловік не ходить. — Він, як військовослужбовець, то для нього посилене харчування, вистачає? – Вистачає", — розповіла жінка.



Пацієнт госпіталю, ветеран війни Іван розповів: страви з кухні подобаються, порції вистачає.



"Каші дають, картопля, суп, борщ, макарони, риба є, котлети... Смачне харчування", — зазначив чоловік.



Військовослужбовець Ігор, який є пацієнтом госпіталю, розповів, що страв, які дають на сніданок, обід та вечерю, вистачає сповна.



"Добре харчують, і яйця перепелині дають. Харчування різноманітне, не повторюється. Я не перебірливий у їжі, все дуже смачно", — зазначив чоловік.



У листопаді 2024 року до редакції Суспільного звернулася мешканка Рівненщини Інна Яцина. Жінка розповіла, що її син проходив лікування у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни, де, з її слів, його харчували за іншим меню, ніж у діючих військовослужбовців.



"Повари готують гарно – тут смачно, але якщо ти ветеран війни – тобі дають гарнір, салат, але не дають котлету чи сосиски. В їдальні завжди запитують "Ти хто?". Він завжди відповідав, що ветеран АТО, йому дуже сильно обурливо", — сказала мама учасника бойових дій.



Харчування у цивільних медзакладах регламентується наказами Міністерства охорони здоров'я України, розповіла заступниця начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Тетяна Трач. Вона зазначила, що норми харчування пацієнтів залежать від багатьох факторів: захворювання, супутньої патології, індексу маси тіла тощо.



"Щодо харчування військовослужбовців, то це окрема категорія громадян і порядок їх забезпечення регламентується наказами Міноборони. Щодо ветеранів війни – це категорія людей, як і усі інші громадяни України, яких при лікуванні, їхнє харчування визначається станом здоров'я", — сказала посадовиця.



З її слів, військовослужбовців мають харчувати у медзакладах відповідно до норми № 5, що визначена постановою Кабміну № 426. Для прикладу на день для військовослужбовця норма м’яса становить 250 грамів, риби — 120 грамів, свіжих фруктів або соку — 200 грамів. Натомість харчування цивільних регламентується відповідно до наказу МОЗ України № 931: йдеться про 100 грамів м'яса, 50 грамів риби, 200 грамів свіжих фруктів або соку тощо.



Директорка Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова розповіла, що наразі військових харчують за наближеним меню до норми № 5.



Вона додала: зараз працюють над документацією, аби укласти договір з військово-медичним клінічним центром Західного регіону для компенсації грошей за харчування військовослужбовців. Договір планують укласти впродовж січня 2025 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни готують документи для отримання компенсації за харчування для військовослужбовців. За 9 місяців 2024 року на харчування витратили майже 3,5 млн грн: більше мільйона з цієї суми — це волонтерська допомога.Про це Суспільному розповіла директорка обласного госпіталю. З її слів, кухню в госпіталі мають власну."Військовим ми даємо більше м'яса (м'ясо, риба, курка) два рази в день або сир чи яйце для військових. Цивільні отримують м'ясо один раз на день", — зазначила директорка медзакладу.Буфетниця, яка працює в госпіталі, розповіла, що свої порції пацієнти госпіталю з'їдають і залишаються задоволені."На перше сьогодні в нас овочевий суп зі сметанкою, з капустою, картопелька, і рибка смажена і компотик з сушки, ще булочки, печиво. То на обід. Наші дівчата дуже смачно варять. Особливо овочеві супи, борщики, рибку люблять пацієнти", — сказала працівниця кухні.В обласному госпіталі ветеранів війни харчують як військовослужбовців, так і цивільних. Ті, хто може самостійно пересуватися, приходять у їдальню, для інших пацієнтів страви приносять у палати.Дружина військовослужбовцярозповіла: харчування отримує як чоловік, так і вона сама."Ми поступили вчора, харчування ситне, корисне. Я за чоловіком доглядаю, мені виділяють порцію. Все дуже смачно, приносять нам в палату, бо мій чоловік не ходить. — Він, як військовослужбовець, то для нього посилене харчування, вистачає? – Вистачає", — розповіла жінка.Пацієнт госпіталю, ветеран війнирозповів: страви з кухні подобаються, порції вистачає."Каші дають, картопля, суп, борщ, макарони, риба є, котлети... Смачне харчування", — зазначив чоловік.Військовослужбовець, який є пацієнтом госпіталю, розповів, що страв, які дають на сніданок, обід та вечерю, вистачає сповна."Добре харчують, і яйця перепелині дають. Харчування різноманітне, не повторюється. Я не перебірливий у їжі, все дуже смачно", — зазначив чоловік.У листопаді 2024 року до редакції Суспільного звернулася мешканка Рівненщини. Жінка розповіла, що її син проходив лікування у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни, де, з її слів, його харчували за іншим меню, ніж у діючих військовослужбовців."Повари готують гарно – тут смачно, але якщо ти ветеран війни – тобі дають гарнір, салат, але не дають котлету чи сосиски. В їдальні завжди запитують "Ти хто?". Він завжди відповідав, що ветеран АТО, йому дуже сильно обурливо", — сказала мама учасника бойових дій.Харчування у цивільних медзакладах регламентується наказами Міністерства охорони здоров'я України, розповіла заступниця начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації. Вона зазначила, що норми харчування пацієнтів залежать від багатьох факторів: захворювання, супутньої патології, індексу маси тіла тощо."Щодо харчування військовослужбовців, то це окрема категорія громадян і порядок їх забезпечення регламентується наказами Міноборони. Щодо ветеранів війни – це категорія людей, як і усі інші громадяни України, яких при лікуванні, їхнє харчування визначається станом здоров'я", — сказала посадовиця.З її слів, військовослужбовців мають харчувати у медзакладах відповідно до норми № 5, що визначена постановою Кабміну № 426. Для прикладу на день для військовослужбовця норма м’яса становить 250 грамів, риби — 120 грамів, свіжих фруктів або соку — 200 грамів. Натомість харчування цивільних регламентується відповідно до наказу МОЗ України № 931: йдеться про 100 грамів м'яса, 50 грамів риби, 200 грамів свіжих фруктів або соку тощо.Директорка Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова розповіла, що наразі військових харчують за наближеним меню до норми № 5.Вона додала: зараз працюють над документацією, аби укласти договір з військово-медичним клінічним центром Західного регіону для компенсації грошей за харчування військовослужбовців. Договір планують укласти впродовж січня 2025 року.

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