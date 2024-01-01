У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Босюка

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Босюка
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Босюка.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Романа Босюка (25.07.1982 р. н.), який загинув 16 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області росії.

Поховали Романа Босюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним і близьким!
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Босюка
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Босюка



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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