У Луцьку провели в останню дорогу Героя Романа Босюка

Романа Босюка.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Романа Босюка (25.07.1982 р. н.), який загинув 16 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області росії.



Поховали Романа Босюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним і близьким!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку провели в останню дорогу ГерояПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Романа Босюка (25.07.1982 р. н.), який загинув 16 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області росії.Поховали Романа Босюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним і близьким!

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