У Луцькій громаді цьогоріч зрізали майже 300 дерев: скільки висадили нових





Про це в коментарі Микола Осіюк.



Серед видалених на території громади дерев зафіксували переважно тополі, клени, верби, яблуня, вишні, груші, абрикоси, горіхи та інші. Значна частина цих дерев були зрізані у дворах, сказав посадовець.



"Видалено на території КП "Парки і сквери", а також в громаді, сухостійні дерева, аварійно-небезпечні, вітровальні, а також за зверненнями громадян", — зазначив Микола Осіюк.



У рамках озеленення громади працівники комунального підприємства "Парки і сквери", департаменту ЖКГ та відділу екології висадили цьогоріч 515 дерев різних порід. Серед них, розповів посадовець, клен гостролистий, липа серцевидна, дуби, ялини, туї.



Також упродовж року в Луцькій громаді висадили 482 кущі: гортензію, барбарис, спіреї різних порід, бирючину, дерен білий.



Згідно з "Програмою розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", площа зелених насаджень у Луцьку становить 135 гектарів і є однією з найменших площ в Україні. Загалом у місті переважають дерева віком 41-50 років.



Найбільше видів прослідковується у Центральному парку культури та відпочинку, парку імені 900-річчя і на "Меморіалі вічної слави". Максимальна різноманітність насаджень є на вулицях Ковельській, Гулака-Артемовського, Коперника і проспекті Волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж 2024 року на території Луцької міської громади зрубали 281 сухостійне та аварійне дерево. Натомість висадили нових дерев різних порід понад пів тисячі.Про це в коментарі Суспільному розповів директор департаменту житлово-комунального господарства (ЖКГ) ЛуцькрадиСеред видалених на території громади дерев зафіксували переважно тополі, клени, верби, яблуня, вишні, груші, абрикоси, горіхи та інші. Значна частина цих дерев були зрізані у дворах, сказав посадовець."Видалено на території КП "Парки і сквери", а також в громаді, сухостійні дерева, аварійно-небезпечні, вітровальні, а також за зверненнями громадян", — зазначив Микола Осіюк.У рамках озеленення громади працівники комунального підприємства "Парки і сквери", департаменту ЖКГ та відділу екології висадили цьогоріч 515 дерев різних порід. Серед них, розповів посадовець, клен гостролистий, липа серцевидна, дуби, ялини, туї.Також упродовж року в Луцькій громаді висадили 482 кущі: гортензію, барбарис, спіреї різних порід, бирючину, дерен білий.Згідно з "Програмою розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки", площа зелених насаджень у Луцьку становить 135 гектарів і є однією з найменших площ в Україні. Загалом у місті переважають дерева віком 41-50 років.Найбільше видів прослідковується у Центральному парку культури та відпочинку, парку імені 900-річчя і на "Меморіалі вічної слави". Максимальна різноманітність насаджень є на вулицях Ковельській, Гулака-Артемовського, Коперника і проспекті Волі.

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