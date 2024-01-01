Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалі
Сьогодні, 17:10
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
“Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет”, - написав він у Telegram.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється.
Попередньо відомо про п'ятьох поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.
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Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
“Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет”, - написав він у Telegram.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється.
Попередньо відомо про п'ятьох поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.
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