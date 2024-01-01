Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалі

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалі
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет”, - написав він у Telegram.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється.

Попередньо відомо про п'ятьох поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.

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Теги: Росія, війна
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