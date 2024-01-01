Українські військові вирвалися з Макарівки на Донеччині, яку могли оточити з усіх боків, — DeepState





Про це пише аналітичний проєкт DeepState, пише



Ще 14 грудня аналітики повідомляли, що росіяни прагнули повністю відрізати українські сили в Макарівці. Мапа проєкту від 21 грудня показувала повне оточення території навколо населеного пункту.



Тим часом речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі «Укрінформу» стверджував, що ситуація на тому напрямку складна, але говорити про можливе оточення українських військ нібито не можна.



Уже 24 грудня DeepState написав, що Силам оборони вдалося вирватися з Макарівки — саме село окупували росіяни, але оточених підрозділів там немає.



За даними Генерального штабу ЗСУ, 23 грудня на Времівському напрямку росіяни здійснили 35 штурмів українських позицій поблизу Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи українського війська змогли відійти від Макарівки, де їм загрожувало повне оточення.Про це пише аналітичний проєкт DeepState, пише Громадське Ще 14 грудня аналітики повідомляли, що росіяни прагнули повністю відрізати українські сили в Макарівці. Мапа проєкту від 21 грудня показувала повне оточення території навколо населеного пункту.Тим часом речник Сил оборони півдняу коментарі «Укрінформу» стверджував, що ситуація на тому напрямку складна, але говорити про можливе оточення українських військ нібито не можна.Уже 24 грудня DeepState написав, що Силам оборони вдалося вирватися з Макарівки — саме село окупували росіяни, але оточених підрозділів там немає.За даними Генерального штабу ЗСУ, 23 грудня на Времівському напрямку росіяни здійснили 35 штурмів українських позицій поблизу Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

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