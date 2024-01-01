У Боратинській громаді діткам дарували солодощі

У цей особливий період перед новорічними та різдвяними святами важливо підтримувати тих, хто цього потребує найбільше – дітей.Саме тому Боратинська сільська рада роздала понад 950 новорічних подарунків маленьким жителям громади.Про це пишуть на сторінці сільради.Гостинці отримали діти військових, загиблих, безвісти зниклих, ВПО, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, діти сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах."Нехай ці святкові подарунки принесуть трохи радості та тепла в їхні домівки. Бажаємо щасливих та веселих свят усім дітям і їхнім родинам!" – йдеться у дописі.