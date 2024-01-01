Як вибрати тюль та штори для спальні: ділимося секретами домашнього затишку
Сьогодні, 15:57
Стильне, але водночас функціональне помешкання — це мрія багатьох українців. Варто розуміти: у процесі створення ідеального простору немає дрібниць.
І цю думку підтверджує бренд домашнього текстилю HYGG, що пропонує своїм клієнтам високоякісні штори та тюлі. Ці елементи декору здатні гармонійно доповнити загальну концепцію кімнати, створити приватність і зробити інтер’єр довершеним.
Спальня — це особливе місце, «серце» кожної оселі. Тут ми розслабляємося після важких буднів, проводимо час із найближчими людьми, занурюємось у власні думки та просто відпочиваємо. Саме тому вкрай важливо, щоби штори були підібрані з урахуванням кількох основних критеріїв:
функціональність тканини — краще вибирати щільні матеріали, які добре захищатимуть від сонячного світла, а для додаткового комфорту зверніть увагу на варіанти із термоізоляційними властивостями, як-от вироби з колекції Black out від Hygg;
колірна гама — світлі пастельні тони створюють спокійну атмосферу, тоді як насичені відтінки, як-от зелений або червоний, додають нотки розкоші;
довжина — для спальних кімнат зазвичай вибирають довгі штори до підлоги, адже вони виглядають більш дорого та практично.
Передусім відштовхуйтеся від загального дизайну інтер’єру, а також врахуйте розміри приміщення. Якщо ваша спальня невелика за площею, краще надавати перевагу світлим шторам — вони допоможуть візуально розширити простір.
Якщо ви прагнете зробити свою спальню більш стильною, вікно можна додатково прикрасити за допомогою тюлю — легкого та напівпрозорого текстилю, який додає відчуття легкості. Контраст текстур із важкими шторами стане цікавим дизайнерським акцентом.
Тюль має бути світлішим за штори — це допоможе створити гармонійний перехід. Для однотонних штор можна підібрати виріб із легким візерунком, який підкреслить загальний стиль спальні.
Щоби елементи виглядали цілісно, використовуйте однакові типи кріплень — люверси чи приховані треки. За бажанням можна додати декор, як-от підхвати або магніти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
І цю думку підтверджує бренд домашнього текстилю HYGG, що пропонує своїм клієнтам високоякісні штори та тюлі. Ці елементи декору здатні гармонійно доповнити загальну концепцію кімнати, створити приватність і зробити інтер’єр довершеним.
На що звернути увагу при виборі штор для спальні
Спальня — це особливе місце, «серце» кожної оселі. Тут ми розслабляємося після важких буднів, проводимо час із найближчими людьми, занурюємось у власні думки та просто відпочиваємо. Саме тому вкрай важливо, щоби штори були підібрані з урахуванням кількох основних критеріїв:
Як поєднати штори з тюлем: важливі рекомендації
Якщо ви прагнете зробити свою спальню більш стильною, вікно можна додатково прикрасити за допомогою тюлю — легкого та напівпрозорого текстилю, який додає відчуття легкості. Контраст текстур із важкими шторами стане цікавим дизайнерським акцентом.
Тюль має бути світлішим за штори — це допоможе створити гармонійний перехід. Для однотонних штор можна підібрати виріб із легким візерунком, який підкреслить загальний стиль спальні.
Щоби елементи виглядали цілісно, використовуйте однакові типи кріплень — люверси чи приховані треки. За бажанням можна додати декор, як-от підхвати або магніти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Боратинській громаді діткам дарували солодощі
Сьогодні, 16:25
Українські військові вирвалися з Макарівки на Донеччині, яку могли оточити з усіх боків, — DeepState
Сьогодні, 16:11
Як вибрати тюль та штори для спальні: ділимося секретами домашнього затишку
Сьогодні, 15:57
Підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Гулакова
Сьогодні, 15:45