Як вибрати тюль та штори для спальні: ділимося секретами домашнього затишку

Як вибрати тюль та штори для спальні: ділимося секретами домашнього затишку
Стильне, але водночас функціональне помешкання — це мрія багатьох українців. Варто розуміти: у процесі створення ідеального простору немає дрібниць.

І цю думку підтверджує бренд домашнього текстилю HYGG, що пропонує своїм клієнтам високоякісні штори та тюлі. Ці елементи декору здатні гармонійно доповнити загальну концепцію кімнати, створити приватність і зробити інтер’єр довершеним.

На що звернути увагу при виборі штор для спальні


Спальня — це особливе місце, «серце» кожної оселі. Тут ми розслабляємося після важких буднів, проводимо час із найближчими людьми, занурюємось у власні думки та просто відпочиваємо. Саме тому вкрай важливо, щоби штори були підібрані з урахуванням кількох основних критеріїв:

  • функціональність тканини — краще вибирати щільні матеріали, які добре захищатимуть від сонячного світла, а для додаткового комфорту зверніть увагу на варіанти із термоізоляційними властивостями, як-от вироби з колекції Black out від Hygg;

  • колірна гама — світлі пастельні тони створюють спокійну атмосферу, тоді як насичені відтінки, як-от зелений або червоний, додають нотки розкоші;

  • довжина — для спальних кімнат зазвичай вибирають довгі штори до підлоги, адже вони виглядають більш дорого та практично.

  • Передусім відштовхуйтеся від загального дизайну інтер’єру, а також врахуйте розміри приміщення. Якщо ваша спальня невелика за площею, краще надавати перевагу світлим шторам — вони допоможуть візуально розширити простір.

    • Як поєднати штори з тюлем: важливі рекомендації


    Якщо ви прагнете зробити свою спальню більш стильною, вікно можна додатково прикрасити за допомогою тюлю — легкого та напівпрозорого текстилю, який додає відчуття легкості. Контраст текстур із важкими шторами стане цікавим дизайнерським акцентом.

    Тюль має бути світлішим за штори — це допоможе створити гармонійний перехід. Для однотонних штор можна підібрати виріб із легким візерунком, який підкреслить загальний стиль спальні.

    Щоби елементи виглядали цілісно, використовуйте однакові типи кріплень — люверси чи приховані треки. За бажанням можна додати декор, як-от підхвати або магніти.

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    Теги: штори, реклама
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