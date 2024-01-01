Підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Гулакова

Сергія Сергійовича Гулакова, 1990 року народження.



Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.



"Вірний син України пішов захищати її 26 лютого 2022 року, загинув унаслідок обстрілу ворожою авіацією на Донеччині 19 грудня 2024 року.

Висловлюю щирі співчуття молодій дружині, маленькій донечці, усій родині, друзям та побратимам полеглого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце похорону буде повідомлено згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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