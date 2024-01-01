У Бердянську підірвали автівку голови окупаційної ради

У Бердянську підірвали автівку голови окупаційної ради
Уранці 24 грудня в окупованому Бердянську, схоже, підірвали автівку голови окупаційної ради міста Василя Нечета.

Першим про це повідомило видання «Бердянськ сьогодні». Також про це писав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише Громадське.

Як зазначається, близько 6:00 у дворі будинку за адресою Європейська, 56 пролунав вибух. За інформацією, яку отримали журналісти, автівка може належати Василю Нечету.

Відомо, що на місці вибуху працювала бригада швидкої допомоги, але хто саме постраждав, не було відомо.

Згодом виконувач обов’язків начальника Бердянської МВА Микола Матвієнко заявив «Суспільному», що Нечет зазнав поранення. Його повезли до лікарні, проте інформація щодо його стану зараз відсутня.

Наразі російська сторона нічого не повідомляла ні про підрив, ні про стан Нечета.

Як зазначається, до окупації Бердянська Василь Нечет завідував будинком культури (центром мистецтв). Після — активно брав участь у становленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури. Зокрема, записався до лав партії «Єдина росія» та був призначений головою окупаційної ради.

Поліція повідомила йому про підозру з ч. 5 ст. 111-1 ККУ — добровільне зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора. Ця стаття передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: Росія, війна
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