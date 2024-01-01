Жодних законопроєктів про зниження мобілізаційного віку до 18 років у Раді немає, — депутати
Сьогодні, 13:56
Народні депутати заявили, що жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років у парламенті «не було і немає».
Про це йдеться у заяві Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пише Громадське.
«Інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою. Просимо представників медіа бути уважними до першоджерел. Законотворча діяльність — це компетенція парламенту. Відповідно, парламент може говорити про те, над якими законодавчими ініціативами ведеться робота», — наголосили там.
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Про це йдеться у заяві Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пише Громадське.
«Інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою. Просимо представників медіа бути уважними до першоджерел. Законотворча діяльність — це компетенція парламенту. Відповідно, парламент може говорити про те, над якими законодавчими ініціативами ведеться робота», — наголосили там.
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