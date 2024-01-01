Подарували дітям казку: луцькі театрали зі святковою виставою відвідали найвіддаленіші куточки Волині

Подарували дітям казку: луцькі театрали зі святковою виставою відвідали найвіддаленіші куточки Волині
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка наприкінці минулого тижня гастролював найвіддаленішими куточками нашої області, аби подарувати дітям казку.

Про це повідомляють на сторінці театру.

«22 грудня виїздили у найвіддаленіші куточки області, а саме Камінь-Каширський та Ковель. Ми прагнули, щоб кількасот дітей поліцейських разом із батьками змогли зустрітися із казковими героями напередодні свят. Відтак вони змогли переглянути виставу «Закоханий друг Святого Миколая і Санти». Разом із поліцією Волинської області зичимо, аби усе життя української малечі було неначе новорічна казка! І ми зробимо для цього усе можливе зі свого боку», – йдеться у дописі.
Подарували дітям казку: луцькі театрали зі святковою виставою відвідали найвіддаленіші куточки Волині

У театрі зазначають, що тиждень перед тим, така ж поїздка відбулась до Володимира. І це уже не перший рік Волинський драмтеатр співпрацює з поліцією області.

Відео з події можна переглянути на сторінці театру.

«Діти мали змогу подивитися виставу «Закоханий друг Святого Миколая та Санти», яку неперевершено зіграли артисти Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. На початку заходу усіх присутніх зустрічали імпровізовані поліцейські Бобри, які встигли стати улюбленцями публіки, а опісля малеча спілкувалася та фотографувалася зі Святим Миколаєм. Дякуємо акторам театру, які відгукуються на ініціативу зробити дітей щасливими та подарувати святкову атмосферу», – подякували поліцейські.
Подарували дітям казку: луцькі театрали зі святковою виставою відвідали найвіддаленіші куточки Волині

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Теги: Луцьк, театр
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