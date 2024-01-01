Отримайте свій шматочок Різдвяного дива: огляд вистав у Луцьку 26 – 29 грудня





Цього тижня глядачі разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру та любовні переживання. Історія про Різдвяну ніч та казкового друга Святого Миколая і Санти зачарує дітей та дорослих яскравими образами. Також усі присутні матимуть змогу насолоджуватись шедеврами української музики.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 26 по 29 грудня.



На камерній сцені – новітнє переосмислення класичної п’єси!



У четвер, 26 грудня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 год 15 хв (без антракту).



«Це не лише театральна вистава, це мистецький захід, який спонукає замислитися та відчути глибину людських емоцій. Це унікальна можливість пережити класику у новому світлі, відкрити для себе незвідані грані таланту Івана Франка та відчути сучасний дух українського театру». Видання «Lutsk-Day».



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Святкуємо Різдво разом із Європою! А точніше, повертаємося до історичного й близького українцям свята у грудні – і запрошуємо вас до театру!



У суботу, 28 грудня, о 17:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших... Приходьте відпочити від буднів, поколядувати та насолодитися найвідомішою зимовою історією рідної землі.







Весела романтична історія про перетворення і вдосконалення Миколи і його свята в яскраве дійство з танцями, піснями і подарунками.



У неділю, 29 грудня, о 12:00 – новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).



Вистава про порятунок зіпсованного свята через непорозуміння між закоханими Миколою і Ганнусею. Санта, олені, ельф – друзі, які прийдуть на допомогу! Кумедне перевдягання у відомих персонажів і заразом підготовка такого святкування, яким могла б захопитися закохана дівчина... Адже справжнє свято – це радість, якою ділишся з іншими.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



Вертеп, що відбудеться у нашому театрі, буде доволі багатогранним – строкатим, живим і теплим! Отримайте свій шматочок Різдвяного дива.



У неділю, 29 грудня, о 17:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин.



Різдво, Новий рік (він же – Василя), Водохреща... Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті... А ось у другій частині концерту – мандрівка зимовими вулицями та музичні історії, створені з улюблених українських хітів.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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