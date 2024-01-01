Понад 100 000 гривень під час новорічних ранків зібрали для військових у Підгайцівській громаді

Квадрокоптер Mavic та кілька запасних акумуляторів придбали для військових працівники Центру культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільради за кошти, зібрані під час новорічних свят у Майстерні Святого Миколая.Про це повідомляють у громаді.Дрон використовуватимуть професійні інструктори ГO «Осередок тактико-спеціальної підготовки «Вовки Волині» для підготовки військовослужбовців.Очільник громадської організаціїта його побратими проводять підготовку не лише волинян, а й військовослужбовців різних родів сил ЗСУ по всій території України та в зоні бойових дій - на півночі, сході та півдні.Напередодні одного з останніх виїздів на схід, за дивним збігом обставин, згоріла споруда, де зберігалось усе необхідне оснащення та техніка для навчань. Тож зараз Дмитро активно працює над тим, щоб відновити матеріально-технічну базу, необхідну для інструкторської роботи.Директорка Центру культури, туризму, молоді та спортуподякувала військовому за працю та розповіла, що працівники комунального закладу теж невтомно працювали два тижні та провели 20 свят для дітей із Підгайцівської, Ківерцівської та Луцької громад, аби зібрати та передати кошти для потреб ЗСУ.Перші 30 000 грн направили на придбання автівки для одного із підрозділів батальйону «Любарт». Майже 70000 витратили на дрон та акумулятори для «Вовків Волині». Залишок коштів планують передати ще одному підрозділу на автівку.До слова, Благодійна Майстерня святого Миколая діє в укритті будинку культури села Липини третій рік поспіль з 6 по 19 грудня. Цьогоріч, аби зацікавити дітей та познайомити їх з українськими звичаями та казками, укриття задекорували за мотивами казки «Івасик- Телесик».Сюжет розваг теж розвивався навколо основних персонажів казки. Дітей перетворювали на козачат, одягаючи дівчаткам віночки, а хлопчикам – пояси, вони змагалися з ковалем, хто вправніший та сильніший. А святого Миколая із рук Зміючки Оленки та її матері визволяв Івасик-Телесик з Гусем. Тож діти були учасниками дійства про добро та зло, дружбу та відвагу, намагались перевиховати зміючок та гарно потрудились у Майстерні святого Миколая, де виготовляли різноманітні новорічні прикраси з еко-матеріалів – сіна, шишок, горіхів. Пригощали дітлахів «білим снігом» та «півниками».«Культура теж повинна працювати на перемогу і ми колективом чого тільки не вигадуємо, аби допомогти армії та залучити мешканців громади до благодійних заходів. Ми щиро вдячні усім, хто відгукується і приходить на ярмарки, концерти - і донатить. Тим більше, що зібрані кошти передаємо військовим із нашої громади. Таким чином відчуваємо свою місію і реалізовуємо її на принципом «Свій до свого по своє»», - підкреслює Тетяна Ковжук.