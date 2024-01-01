Як в селі на Волині господині готуються до Святвечора

Тамара, Оксана і Олена товаришують багато років. Перед Різдвом три господині збираються на одній кухні, аби приготуватися до Святвечора. Жінки мають перелік обов'язкових страв на їхньому пісному столі.







Перед Святвечором кожна господиня має свій обов'язок. Під час роботи співають колядки, які знають з дитинства.



"Дуже радісне свято, народження Ісуса Христа. Любимо колядувати, всі ці страви готувати. Завжди то є такий звичай, коли готується Свята вечеря, то завжди лунає наша традиційна і старовинна колядка "По всьому світі стала новина". Ми ще її дітьми колядували, є зараз і сучасні, але ми стараємося традиції свої зберігати", — говорить Олена Миндреску.



На їхньому столі, говорять жінки, окрім куті має бути картопля з часником, пісні голубці з пшоном та грибами, вареники, узвар і грибна юшка... Однією з головних страв на святковому столі є млинці. У селі Веснянка їх готують дуже давно і вони — особливі.



"Ми печемо такі блінчики, казали колись "гречушки", мій дід любив колись ті оладки. Дуже вони смачні, з тюлькою. Раніше їх робили з гречаної муки, бо люди не мали змоги білої муки купити", — каже Тамара Бондар.



Різдво під час війни має особливе значення, каже Оксана Воробець. Це свято віри, надії та єдності.



"Так як в цьому році, що немає настрою, то ще жодного року так не було, але маємо набратися терпіння і робити все для нашої перемоги. І таке свято, як Різдво обов’язково треба святкувати. Щоб наші діти бачили, що ми маємо якусь радість в житті і Різдво Христове приходить для нашого спасіння і ми надіємося, що нашу Україну спасе Бог", — додала Оксана Воробець.



Жінки також розповіли, що святковий стіл накривають льняною вишитою скатертиною, яку колись зробила прабабуся однієї з господинь. Першою на стіл завжди ставлять кутю, на кожен кут столу кладуться копійки. Жінки кажуть, усі різдвяні традиції, яких дотримуються у селі, намагаються передати дітям та онукам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жительки села Веснянка Луцького районутоваришують багато років. Перед Різдвом три господині збираються на одній кухні, аби приготуватися до Святвечора. Жінки мають перелік обов'язкових страв на їхньому пісному столі. Суспільному господині розповіли про скатертину прабабусі, яка обов'язково має встеляти святковий стіл, і поділилися рецептом млинців-гречушок.Перед Святвечором кожна господиня має свій обов'язок. Під час роботи співають колядки, які знають з дитинства."Дуже радісне свято, народження Ісуса Христа. Любимо колядувати, всі ці страви готувати. Завжди то є такий звичай, коли готується Свята вечеря, то завжди лунає наша традиційна і старовинна колядка "По всьому світі стала новина". Ми ще її дітьми колядували, є зараз і сучасні, але ми стараємося традиції свої зберігати", — говоритьНа їхньому столі, говорять жінки, окрім куті має бути картопля з часником, пісні голубці з пшоном та грибами, вареники, узвар і грибна юшка... Однією з головних страв на святковому столі є млинці. У селі Веснянка їх готують дуже давно і вони — особливі."Ми печемо такі блінчики, казали колись "гречушки", мій дід любив колись ті оладки. Дуже вони смачні, з тюлькою. Раніше їх робили з гречаної муки, бо люди не мали змоги білої муки купити", — каже Тамара Бондар.Різдво під час війни має особливе значення, каже Оксана Воробець. Це свято віри, надії та єдності."Так як в цьому році, що немає настрою, то ще жодного року так не було, але маємо набратися терпіння і робити все для нашої перемоги. І таке свято, як Різдво обов’язково треба святкувати. Щоб наші діти бачили, що ми маємо якусь радість в житті і Різдво Христове приходить для нашого спасіння і ми надіємося, що нашу Україну спасе Бог", — додалаЖінки також розповіли, що святковий стіл накривають льняною вишитою скатертиною, яку колись зробила прабабуся однієї з господинь. Першою на стіл завжди ставлять кутю, на кожен кут столу кладуться копійки. Жінки кажуть, усі різдвяні традиції, яких дотримуються у селі, намагаються передати дітям та онукам.

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