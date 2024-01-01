Перший підрозділ Українського легіону вирушив з Польщі до України, - посол





Про це посол України у Польщі Василь Боднар розповів у коментарі



За словами дипломата, в Україні бійці продовжать навчання. Наступні добровольці підпишуть контракти зі Збройними силами України 10 січня 2025 року, додав Боднар.



«Ми б, звичайно, хотіли, щоби процес ішов швидше, але він іде як іде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною в усіх країнах ЄС, а можливо й за океаном», — зазначив очільник дипломатичного представництва.



Він наголосив, що Український легіон — «абсолютно добровільний підрозділ».



«Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки», — зауважив Боднар.



Раніше посол казав, що до Українського легіону в Польщі надійшло понад тисячу заяв. Їх усіх розглядає спеціальна комісія.



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У липні президент Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оголосив, що Київ та Варшава домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.



Він розповів, що Український легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений партнерами. У липні повідомлялося, що до легіону вже начебто долучилися кілька тисяч українців. Тоді ж писали, що у Польщі нібито почали готувати першу українську бригаду.



Проте згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував цю інформацію. За його словами, для формування бригади не вдалося набрати достатньої кількості добровольців.



Уже 16 листопада перша група добровольців Українського легіону склала присягу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші добровольці Українського легіону, створеного в Польщі, вирушили до України.Про це посол України у Польщірозповів у коментарі «Радіо Свобода» За словами дипломата, в Україні бійці продовжать навчання. Наступні добровольці підпишуть контракти зі Збройними силами України 10 січня 2025 року, додав Боднар.«Ми б, звичайно, хотіли, щоби процес ішов швидше, але він іде як іде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною в усіх країнах ЄС, а можливо й за океаном», — зазначив очільник дипломатичного представництва.Він наголосив, що Український легіон — «абсолютно добровільний підрозділ».«Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки», — зауважив Боднар.Раніше посол казав, що до Українського легіону в Польщі надійшло понад тисячу заяв. Їх усіх розглядає спеціальна комісія.У липні президентпісля підписання двосторонньої безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оголосив, що Київ та Варшава домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.Він розповів, що Український легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений партнерами. У липні повідомлялося, що до легіону вже начебто долучилися кілька тисяч українців. Тоді ж писали, що у Польщі нібито почали готувати першу українську бригаду.Проте згодом міністр закордонних справ Польщіспростував цю інформацію. За його словами, для формування бригади не вдалося набрати достатньої кількості добровольців.Уже 16 листопада перша група добровольців Українського легіону склала присягу.

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