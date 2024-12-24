Україна майже завершила розробку ракети «Трембіта», здатної атакувати Москву, – The Economist

Україна майже завершила розробку ракети «Трембіта», здатної атакувати Москву, – The Economist
Українські інженери-волонтери створюють нову ракету "Трембіта", яка буде здатна досягти столиці Росії Москви. Розробка вже перебуває на фінальній стадії випробувань, а серійне виробництво планується розпочати найближчим часом.

Про це пише Українська правда з посиланням на The Economist.

Зазначається, що "Трембіта" – це сучасна крилата ракета, яка використовує ремейк імпульсного реактивного двигуна, вперше застосованого на німецькій бомбі V-1 у 1944 році. Базова модель ракети може долати відстань у 200 км зі швидкістю 400 км/год, але зараз інженери працюють над вдосконаленою версією, здатною долетіти до Москви.

"Невідомо, як довго Україна може розраховувати на масштабну іноземну військову допомогу. Тому "Трембіта" – один з кількох ракетних проєктів, які, як сподіваються в Україні, дадуть поштовх відродженню вітчизняної промисловості", - йдеться в повідомленні.

Ракета розробляється з акцентом на низьку вартість і високу мобільність. Завдяки цьому "Трембіта" зможе ефективно виснажувати протиповітряну оборону противника. Вартість однієї ракети разом із боєголовкою вагою 20-30 кг становить лише 15 тисяч доларів та три тисячі доларів у варіанті приманки.

"Але Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. Високопоставлений чиновник з питань безпеки каже, що країні потрібно щонайменше рік для того, щоб виробляти ракети в кількості, дальності і з можливостями, які б серйозно загрожували Росії", - йдеться в повідомленні.

Розробка "Трембіти" відбувається у відповідь на обмежені можливості України щодо використання іноземних ракет великої дальності. Більшість ударів зосереджені поблизу лінії фронту, що дозволяє російським військам почуватися у відносній безпеці. "Трембіта" покликана змінити цю ситуацію, ставши дешевим і ефективним рішенням для ураження стратегічних цілей в тилу російської території.

В травні 2023 року стало відомо, що інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та за участі волонтерів з громадської організації "Відсіч" займаються розробкою бойової ракети "Трембіта", дальність ураження якої – 140 км. Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень.

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Теги: Росія, війна
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