18-річний лучанин пограбував колегу на роботі: викрав із сумочки 6 тисяч доларів

На Волині поліція оперативно встановила чоловіка, який обікрав колегу по роботі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 23 грудня, до поліції із заявою звернулася 28-річна лучанка. Жінка повідомила, що під час перебування в офісі на роботі з її сумочки викрали майже 6 тисяч доларів США.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв колега заявниці – 18-річний житель обласного центру.Викрадені гроші поліцейські вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.