18-річний лучанин пограбував колегу на роботі: викрав із сумочки 6 тисяч доларів

18-річний лучанин пограбував колегу на роботі: викрав із сумочки 6 тисяч доларів
На Волині поліція оперативно встановила чоловіка, який обікрав колегу по роботі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 23 грудня, до поліції із заявою звернулася 28-річна лучанка. Жінка повідомила, що під час перебування в офісі на роботі з її сумочки викрали майже 6 тисяч доларів США.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв колега заявниці – 18-річний житель обласного центру.

Викрадені гроші поліцейські вилучили.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



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Теги: Луцьк, пограбування колега
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