Зимові тури на море з Кишинева з онлайн турагенцією АНЕКС Тур

Зимові тури на море з Кишинева з онлайн турагенцією АНЕКС Тур
Відсвяткувати Різдво та Новий рік на морських курортах? Цілком реальні плани. У листопаді розпочинається високий зимовий сезон на десятках курортів Індійського океану, Червоного та Карибського морів. Зимові тури з Кишинева для пляжного відпочинку легко купити онлайн: на сайті турагенції АНЕКС Тур зручно порівняти ціни путівок, вивчити умови готелів, вибрати найвигідніші пропозиції різних туроператорів.

Чому популярні тури з Кишинева з прямим перельотом на морські курорти


Причина перша. Мінімальна втрата часу та витрат туристів на дорогу до аеропорту та назад. Міжнародний аеропорт Кишинева - один із найближчих до українського кордону; обслуговує рейси 12 пасажирських авіакомпаній.

До аеропорту Кишинева легко дістатися:

  • організовано спеціальні рейси з Одеси;

  • багато автоперевізників доставляють туристів до Кишинева з різних обласних центрів України.

    • Причина друга. Найнижчі ціни путівок з Кишинева. До початку зимового сезону багато туроператорів сформували програму чартерних рейсів із мінімальною вартістю прямого перельоту на топові зимові курорти світу.

    Пляжні пакетні тури з Кишинева до Єгипту


    У пакетному турі з Кишинева включені основні витрати туристів на відпочинку: проживання, харчування, прямий переліт з багажем, груповий трансфер до єгипетських готелів, туристична страховка. Туристи мають вибір турів з Кишинева: готелі Хургади, Марса-Алам або Шарм ель Шейха. Температура води в Червоному морі взимку +25-26°С, вдень немає спеки, відмінні умови для екскурсій та морських подорожей.

    У персональному списку турів з Кишинева до Єгипту команда турагенції АНЕКС Тур враховує всі побажання туристів:

    1. готелі з дитячим клубом або концепцією 16+; з казино або гольф-клубом;

    2. туристичні комплекси на першій лінії біля піщаного пляжу або з домашнім кораловим рифом;

    3. відпочинок взимку у бухтах без вітру, басейни з підігрівом;

    4. у вартість проживання входить WI FI, сейф, набір косметики, доступ до аквапарку.

      5. У топі зимового відпочинку розкішні пляжі Сахл-Хашиш, бухти з кораловими рифами Шарм-ель-Шейха та Марса-Алам, VIP курорт Ель-Гуна, пляжі Сафагі, Макаді Бей та Дахаба.

      Тури з Кишинева на Занзібар


      За екватором в Індійському океані починається короткий зимовий сухий сезон на пляжах Занзібару: мінімум тропічних злив, багато сонця, температура води +28°С. Тури з Кишинева доставляють туристів на головний острів архіпелагу біля берегів Танзанії. Потім груповий трансфер розвозить туристів готелями. У топі тури з Кишинева на північно-західні курорти острова: тут пляжі без сильних відливів.

      Тури з Кишинева до ОАЕ


      Мікс пляжного відпочинку, цікавих екскурсій та шопінгу. Температура надворі до +31°С, температура морської води +27-28°С. Взимку працюють усі парки розваг, на Пальмі Джумейра влаштовують чудові пляжні вечірки. Перед Новим роком стартує грандіозний Фестиваль шопінгу в Дубаї: мегамоли влаштовують святкові шоу та продають брендові колекції із відчутними знижками.

      Тури з Кишинева на Шрі-Ланку


      Прямий переліт до аеропорту Коломбо та короткий трансфер до готелів південно-західного узбережжя Шрі-Ланки: так починається екзотична відпустка в країні з унікальними природними заповідниками та сплавом культур. Туристи намагаються купити путівки на щомісячне святкування повні: є можливість побачити яскраві релігійні ходи та вогняні шоу.

      Список країн із пляжними зимовими турами з Кишинева постійно розширюється. В онлайн-турагенції АНЕКС Тур можна вибрати путівки з урахуванням бюджету або купити гарячий тур з вигідною знижкою. Відпочинок на морі взимку максимально ефективний: зміна обстановки, висока мінералізація морської води та повітря, поповнення запасів вітаміну D.


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    Теги: АНЕКС Тур, відпочинок, реклама
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