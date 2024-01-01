Зимові тури на море з Кишинева з онлайн турагенцією АНЕКС Тур





Чому популярні тури з Кишинева з прямим перельотом на морські курорти

Причина перша. Мінімальна втрата часу та витрат туристів на дорогу до аеропорту та назад. Міжнародний аеропорт Кишинева - один із найближчих до українського кордону; обслуговує рейси 12 пасажирських авіакомпаній.



До аеропорту Кишинева легко дістатися:



організовано спеціальні рейси з Одеси;

багато автоперевізників доставляють туристів до Кишинева з різних обласних центрів України.

Причина друга. Найнижчі ціни путівок з Кишинева. До початку зимового сезону багато туроператорів сформували програму чартерних рейсів із мінімальною вартістю прямого перельоту на топові зимові курорти світу.



Пляжні пакетні тури з Кишинева до Єгипту

У пакетному турі з Кишинева включені основні витрати туристів на відпочинку: проживання, харчування, прямий переліт з багажем, груповий трансфер до єгипетських готелів, туристична страховка. Туристи мають вибір турів з Кишинева: готелі Хургади, Марса-Алам або Шарм ель Шейха. Температура води в Червоному морі взимку +25-26°С, вдень немає спеки, відмінні умови для екскурсій та морських подорожей.



У персональному списку турів з Кишинева до Єгипту команда турагенції АНЕКС Тур враховує всі побажання туристів:



готелі з дитячим клубом або концепцією 16+; з казино або гольф-клубом;

туристичні комплекси на першій лінії біля піщаного пляжу або з домашнім кораловим рифом;

відпочинок взимку у бухтах без вітру, басейни з підігрівом;

у вартість проживання входить WI FI, сейф, набір косметики, доступ до аквапарку.

У топі зимового відпочинку розкішні пляжі Сахл-Хашиш, бухти з кораловими рифами Шарм-ель-Шейха та Марса-Алам, VIP курорт Ель-Гуна, пляжі Сафагі, Макаді Бей та Дахаба.



Тури з Кишинева на Занзібар

За екватором в Індійському океані починається короткий зимовий сухий сезон на пляжах Занзібару: мінімум тропічних злив, багато сонця, температура води +28°С. Тури з Кишинева доставляють туристів на головний острів архіпелагу біля берегів Танзанії. Потім груповий трансфер розвозить туристів готелями. У топі тури з Кишинева на північно-західні курорти острова: тут пляжі без сильних відливів.



Тури з Кишинева до ОАЕ

Мікс пляжного відпочинку, цікавих екскурсій та шопінгу. Температура надворі до +31°С, температура морської води +27-28°С. Взимку працюють усі парки розваг, на Пальмі Джумейра влаштовують чудові пляжні вечірки. Перед Новим роком стартує грандіозний Фестиваль шопінгу в Дубаї: мегамоли влаштовують святкові шоу та продають брендові колекції із відчутними знижками.



Тури з Кишинева на Шрі-Ланку

Прямий переліт до аеропорту Коломбо та короткий трансфер до готелів південно-західного узбережжя Шрі-Ланки: так починається екзотична відпустка в країні з унікальними природними заповідниками та сплавом культур. Туристи намагаються купити путівки на щомісячне святкування повні: є можливість побачити яскраві релігійні ходи та вогняні шоу.



Список країн із пляжними зимовими турами з Кишинева постійно розширюється. В онлайн-турагенції АНЕКС Тур можна вибрати путівки з урахуванням бюджету або купити гарячий тур з вигідною знижкою. Відпочинок на морі взимку максимально ефективний: зміна обстановки, висока мінералізація морської води та повітря, поповнення запасів вітаміну D.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсвяткувати Різдво та Новий рік на морських курортах? Цілком реальні плани. У листопаді розпочинається високий зимовий сезон на десятках курортів Індійського океану, Червоного та Карибського морів. Зимові тури з Кишинева для пляжного відпочинку легко купити онлайн: на сайті турагенції АНЕКС Тур зручно порівняти ціни путівок, вивчити умови готелів, вибрати найвигідніші пропозиції різних туроператорів.Причина перша. Мінімальна втрата часу та витрат туристів на дорогу до аеропорту та назад. Міжнародний аеропорт Кишинева - один із найближчих до українського кордону; обслуговує рейси 12 пасажирських авіакомпаній.До аеропорту Кишинева легко дістатися:Причина друга. Найнижчі ціни путівок з Кишинева. До початку зимового сезону багато туроператорів сформували програму чартерних рейсів із мінімальною вартістю прямого перельоту на топові зимові курорти світу.У пакетному турі з Кишинева включені основні витрати туристів на відпочинку: проживання, харчування, прямий переліт з багажем, груповий трансфер до єгипетських готелів, туристична страховка. Туристи мають вибір турів з Кишинева: готелі Хургади, Марса-Алам або Шарм ель Шейха. Температура води в Червоному морі взимку +25-26°С, вдень немає спеки, відмінні умови для екскурсій та морських подорожей.У персональному списку турів з Кишинева до Єгипту команда турагенції АНЕКС Тур враховує всі побажання туристів:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію