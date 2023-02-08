На Волині зросла кількість розлучень

На Волині зросла кількість розлучень
За даними статистики у Луцьку та області у 2024 році зросла кількість розлучень. Станом на грудень на Волині офіційно розірвали відносини 718 подружніх пар.

У 2023 році в області було 409 розлучень. Такі цифри у відповідь на інформаційний запит Суспільному розповіли у відділі держреєстрації актів цивільного стану на Волині.

Також в області у 2024 році зменшилася кількість укладених шлюбів. Торік одружилися 4445 пар, цього року — 3667. Натомість дещо зросла кількість "Шлюбів за добу". У 2023 році таким чином одружилися 322 пари, у 2024 — 342.

Окрім того, у відділі держреєстрації актів цивільного стану розповіли, що із загальної кількості 52 шлюби цього року були інтернаціональними. Волиняни одружувалися із громадянами Польщі, Італії, Німеччини, Бразилії, Узбекистану, Грузії, Румунії, Молдови, Туреччини і Азербайджану.

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Теги: Волинь, розлучення
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