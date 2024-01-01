На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Чуєм

На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Чуєм
На Волині сьогодні, 24 грудня, попрощалися з Героєм Віталієм Чуєм.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"У соборі Різдва Христового, де, як і у кожній українській церкві, вже йдуть приготування до світлого свята Різдва, сьогодні ми провели у останню земну дорогу полеглого на війні 27-річного Героя Віталія Чуя, родом із села Житані.

На жаль, хлопець ще не встиг створити сім’ї та лишити на цій землі нащадків, однак з нами зостанеться світла пам’ять про його подвиг в ім’я України, про його самопожертву заради життя кожного з нас.
Від імені усієї громади, зокрема, зарічанців, з якими поруч не один рік проживав Віталій, висловлюю щирі співчуття осиротілій мамі, сестрі та братам воїна, усім, хто його знав і любив", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Чуєм

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Чуєм

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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