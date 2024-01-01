На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Чуєм

Віталієм Чуєм.



Про це Ігор Пальонка.



"У соборі Різдва Христового, де, як і у кожній українській церкві, вже йдуть приготування до світлого свята Різдва, сьогодні ми провели у останню земну дорогу полеглого на війні 27-річного Героя Віталія Чуя, родом із села Житані.



На жаль, хлопець ще не встиг створити сім’ї та лишити на цій землі нащадків, однак з нами зостанеться світла пам’ять про його подвиг в ім’я України, про його самопожертву заради життя кожного з нас.

Від імені усієї громади, зокрема, зарічанців, з якими поруч не один рік проживав Віталій, висловлюю щирі співчуття осиротілій мамі, сестрі та братам воїна, усім, хто його знав і любив", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 24 грудня, попрощалися з ГероємПро це повідомив міський голова"У соборі Різдва Христового, де, як і у кожній українській церкві, вже йдуть приготування до світлого свята Різдва, сьогодні ми провели у останню земну дорогу полеглого на війні 27-річного Героя Віталія Чуя, родом із села Житані.На жаль, хлопець ще не встиг створити сім’ї та лишити на цій землі нащадків, однак з нами зостанеться світла пам’ять про його подвиг в ім’я України, про його самопожертву заради життя кожного з нас.Від імені усієї громади, зокрема, зарічанців, з якими поруч не один рік проживав Віталій, висловлюю щирі співчуття осиротілій мамі, сестрі та братам воїна, усім, хто його знав і любив", - йдеться в повідомленні.

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