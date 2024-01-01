Одна мрія на всіх - поїхати додому: як переселенці у Луцьку святкуватимуть Різдво









Для 70-річної Надії Колесник — це друге Різдво, яке жінка відзначає не вдома. На Волинь вона приїхала з Запорізької області на початку повномасштабної війни. Нині її дім під окупацією.



Зі слів жінки, попри усі негаразди і переживання вона чекає на Різдво і має список страв, які обов'язково поставить на святковий стіл у Святвечір. Додає: на Волині дізналася, що традиційна страва "кутя" скрізь готується по-різному. Жінка її зазвичай робить із рису та родзинок, підсолоджує водою із цукром.



"Звичайно, що у нас немає святкового настрою, бо в нас іде війна. Але Різдво це таке свято, що воно в серці в кожного з нас. Коли ми приїхали сюди, то ми тут побачили цю любов, працівники закладу нас огорнули любов’ю", — говорить Надія Колесник.



На сусідній кухні пораються Галина з Куп’янська та Людмила з Краматорська. Жінки в гуртожитку проживають третій рік. Усі свята, кажуть, відзначають разом.



"Дуже гарні люди тут, місто, але додому хочеться. Такого настрою немає, як вдома колись був. Одне бажання: тільки додому, це, мабуть, мрія всіх переселенців", — говорить Галина Яцин з Куп'янська.



Євгенія з Рубіжного Луганської області мешкає в гуртожитку з 10-річною донькою Євою. Тут жінка працює техпрацівницею. Родина теж готується до Різдва.



"Будемо готувати окрошку, це наша улюблена страва. Старша донька напекла пряників, виготовляємо свічки самі. Якщо чесно — настрій не дуже. Хотілося б додому. Але туди нікуди їхати. Домівки в нас вже немає. Мама в окупації осталася, її дуже не вистачає", — каже Євгенія.



Довідково: найбільша кількість переселенців, які одночасно жити у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу — 106 людей. Декілька внутрішньо переміщених українців влаштувалися на роботу у коледжі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу від початку повномасштабної війни знайшли тимчасовий прихисток більше тисячі людей. Зараз там проживає 36 переселенців. Суспільне побувало у гуртожитку напередодні Різдва і поцікавилося, як внутрішньо переміщені українці облаштувалися на Волині та готуються до свят.Для 70-річної— це друге Різдво, яке жінка відзначає не вдома. На Волинь вона приїхала з Запорізької області на початку повномасштабної війни. Нині її дім під окупацією.Зі слів жінки, попри усі негаразди і переживання вона чекає на Різдво і має список страв, які обов'язково поставить на святковий стіл у Святвечір. Додає: на Волині дізналася, що традиційна страва "кутя" скрізь готується по-різному. Жінка її зазвичай робить із рису та родзинок, підсолоджує водою із цукром."Звичайно, що у нас немає святкового настрою, бо в нас іде війна. Але Різдво це таке свято, що воно в серці в кожного з нас. Коли ми приїхали сюди, то ми тут побачили цю любов, працівники закладу нас огорнули любов’ю", — говорить Надія Колесник.На сусідній кухні пораються Галина з Куп’янська та Людмила з Краматорська. Жінки в гуртожитку проживають третій рік. Усі свята, кажуть, відзначають разом."Дуже гарні люди тут, місто, але додому хочеться. Такого настрою немає, як вдома колись був. Одне бажання: тільки додому, це, мабуть, мрія всіх переселенців", — говорить Галина Яцин з Куп'янська.з Рубіжного Луганської області мешкає в гуртожитку з 10-річною донькою Євою. Тут жінка працює техпрацівницею. Родина теж готується до Різдва."Будемо готувати окрошку, це наша улюблена страва. Старша донька напекла пряників, виготовляємо свічки самі. Якщо чесно — настрій не дуже. Хотілося б додому. Але туди нікуди їхати. Домівки в нас вже немає. Мама в окупації осталася, її дуже не вистачає", — каже Євгенія.найбільша кількість переселенців, які одночасно жити у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу — 106 людей. Декілька внутрішньо переміщених українців влаштувалися на роботу у коледжі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію