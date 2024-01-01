Одна мрія на всіх - поїхати додому: як переселенці у Луцьку святкуватимуть Різдво

Одна мрія на всіх - поїхати додому: як переселенці у Луцьку святкуватимуть Різдво
У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу від початку повномасштабної війни знайшли тимчасовий прихисток більше тисячі людей. Зараз там проживає 36 переселенців.

Суспільне побувало у гуртожитку напередодні Різдва і поцікавилося, як внутрішньо переміщені українці облаштувалися на Волині та готуються до свят.

Для 70-річної Надії Колесник — це друге Різдво, яке жінка відзначає не вдома. На Волинь вона приїхала з Запорізької області на початку повномасштабної війни. Нині її дім під окупацією.

Зі слів жінки, попри усі негаразди і переживання вона чекає на Різдво і має список страв, які обов'язково поставить на святковий стіл у Святвечір. Додає: на Волині дізналася, що традиційна страва "кутя" скрізь готується по-різному. Жінка її зазвичай робить із рису та родзинок, підсолоджує водою із цукром.

"Звичайно, що у нас немає святкового настрою, бо в нас іде війна. Але Різдво це таке свято, що воно в серці в кожного з нас. Коли ми приїхали сюди, то ми тут побачили цю любов, працівники закладу нас огорнули любов’ю", — говорить Надія Колесник.

На сусідній кухні пораються Галина з Куп’янська та Людмила з Краматорська. Жінки в гуртожитку проживають третій рік. Усі свята, кажуть, відзначають разом.

"Дуже гарні люди тут, місто, але додому хочеться. Такого настрою немає, як вдома колись був. Одне бажання: тільки додому, це, мабуть, мрія всіх переселенців", — говорить Галина Яцин з Куп'янська.

Євгенія з Рубіжного Луганської області мешкає в гуртожитку з 10-річною донькою Євою. Тут жінка працює техпрацівницею. Родина теж готується до Різдва.

"Будемо готувати окрошку, це наша улюблена страва. Старша донька напекла пряників, виготовляємо свічки самі. Якщо чесно — настрій не дуже. Хотілося б додому. Але туди нікуди їхати. Домівки в нас вже немає. Мама в окупації осталася, її дуже не вистачає", — каже Євгенія.

Довідково: найбільша кількість переселенців, які одночасно жити у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу — 106 людей. Декілька внутрішньо переміщених українців влаштувалися на роботу у коледжі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, переселенці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одна мрія на всіх - поїхати додому: як переселенці у Луцьку святкуватимуть Різдво
Сьогодні, 15:07
У Бердянську підірвали автівку голови окупаційної ради
Сьогодні, 14:50
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Чуєм
Сьогодні, 14:19
Жодних законопроєктів про зниження мобілізаційного віку до 18 років у Раді немає, — депутати
Сьогодні, 13:56
Де можна оформити кредит онлайн за 1 хвилину
Сьогодні, 13:49
Схожі новини
На Волинь евакуювалися 40 переселенців із Донеччини. Як їм допомагають На Волинь евакуювалися 40 переселенців із Донеччини. Як їм допомагають
22 листопад, 11:43
Переселенцям з Лисичанська, які переїхали на Волинь, відремонтували будинок. ФОТО Переселенцям з Лисичанська, які переїхали на Волинь, відремонтували будинок. ФОТО
27 жовтень, 14:22
На Волині діє табір для дітей та батьків з прифронтових та окупованих територій. ВІДЕО На Волині діє табір для дітей та батьків з прифронтових та окупованих територій. ВІДЕО
13 липень, 05:28
ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині
03 липень, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Одна мрія на всіх - поїхати додому: як переселенці у Луцьку святкуватимуть Різдво
Сьогодні, 15:07
 0
У Бердянську підірвали автівку голови окупаційної ради
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Чуєм
Сьогодні, 14:19
 0
Жодних законопроєктів про зниження мобілізаційного віку до 18 років у Раді немає, — депутати
Сьогодні, 13:56
 0
Де можна оформити кредит онлайн за 1 хвилину
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8