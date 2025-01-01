Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС





Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише



За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.



"Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ", – розповів Шмигаль.



Прем’єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.



Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.



Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ 14 лютого.Про це повідомив прем’єр-міністр, пише Економічна правда За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн."Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ", – розповів Шмигаль.Прем’єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

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