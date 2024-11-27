У Луцьку водій без прав скоїв аварію

У Луцьку водій без прав скоїв аварію
ДТП сталася учора, 17 лютого, поблизу Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Водій автомобіля Peugeot перед початком руху не впевнився в безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем Volkswagen, який рухався в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Крім того, поліцейські встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення відповідної категорії.

На нього було складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування).

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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