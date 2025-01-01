Волинські громади можуть отримати грант до 60 тисяч доларів
Сьогодні, 01:15
Волинські громади можуть отримати грант до 60 тисяч доларів на розвиток соціальних послуг.
Наразі триває відбір територіальних громад для участі в проєкті, що реалізується у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), - повідомляють у Волинській ОВА.
Прогнозована кількість отримувачів грантів – 110, кожен з яких може отримати до 60 тисяч доларів США для розвитку соціальних послуг на своїй території.
Як повідомляє Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, проєкт передбачає надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для розвитку соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям, а також послуг раннього втручання, зокрема:
• Формування життєстійкості.
• Денний догляд для дітей з інвалідністю.
• Супровід під час інклюзивного навчання.
• Тимчасовий відпочинок для батьків дітей з інвалідністю.
• Соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах.
• Раннє втручання для дітей з особливими потребами.
Заявки на участь у відборі територіальних громад приймаються до 28 лютого 2025 року включно.
Деталі можна дізнатися за ПОСИЛАННЯМ.
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Наразі триває відбір територіальних громад для участі в проєкті, що реалізується у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), - повідомляють у Волинській ОВА.
Прогнозована кількість отримувачів грантів – 110, кожен з яких може отримати до 60 тисяч доларів США для розвитку соціальних послуг на своїй території.
Як повідомляє Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, проєкт передбачає надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для розвитку соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям, а також послуг раннього втручання, зокрема:
• Формування життєстійкості.
• Денний догляд для дітей з інвалідністю.
• Супровід під час інклюзивного навчання.
• Тимчасовий відпочинок для батьків дітей з інвалідністю.
• Соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах.
• Раннє втручання для дітей з особливими потребами.
Заявки на участь у відборі територіальних громад приймаються до 28 лютого 2025 року включно.
Деталі можна дізнатися за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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