Волинські громади можуть отримати грант до 60 тисяч доларів на розвиток соціальних послуг.Наразі триває відбір територіальних громад для участі в проєкті, що реалізується у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), - повідомляють у Волинській ОВА.Прогнозована кількість отримувачів грантів – 110, кожен з яких може отримати до 60 тисяч доларів США для розвитку соціальних послуг на своїй території.Як повідомляє Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, проєкт передбачає надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для розвитку соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям, а також послуг раннього втручання, зокрема:• Формування життєстійкості.• Денний догляд для дітей з інвалідністю.• Супровід під час інклюзивного навчання.• Тимчасовий відпочинок для батьків дітей з інвалідністю.• Соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах.• Раннє втручання для дітей з особливими потребами.Заявки на участь у відборі територіальних громад приймаються до 28 лютого 2025 року включно.Деталі можна дізнатися за