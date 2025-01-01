Волинські громади можуть отримати грант до 60 тисяч доларів

Волинські громади можуть отримати грант до 60 тисяч доларів
Волинські громади можуть отримати грант до 60 тисяч доларів на розвиток соціальних послуг.

Наразі триває відбір територіальних громад для участі в проєкті, що реалізується у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), - повідомляють у Волинській ОВА.

Прогнозована кількість отримувачів грантів – 110, кожен з яких може отримати до 60 тисяч доларів США для розвитку соціальних послуг на своїй території.

Як повідомляє Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, проєкт передбачає надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для розвитку соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям, а також послуг раннього втручання, зокрема:
• Формування життєстійкості.
• Денний догляд для дітей з інвалідністю.
• Супровід під час інклюзивного навчання.
• Тимчасовий відпочинок для батьків дітей з інвалідністю.
• Соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах.
• Раннє втручання для дітей з особливими потребами.

Заявки на участь у відборі територіальних громад приймаються до 28 лютого 2025 року включно.

Деталі можна дізнатися за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: грант, гроші, Волинь
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