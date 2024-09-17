На Волині порахували зубрів. ФОТО

Спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області взяли участь у щорічному зимовому обліку зубра.Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.З метою визначення реальної чисельності та стану Цуманської субпопуляції зубрів, 19 лютого було проведено облік зубрів на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», Ківерцівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» та ТзОВ «Майдан мисливський», у місцях підгодівлі диких тварин та їх зимових скупчень.Облік проводився маршрутним методом, по слідах на свіжому сніговому покриві, з використанням автотранспорту та дрона.В результаті зимового обліку було виявлено сліди 14 особин зубрів, серед них 11 дорослих особин, 2 молоді особини віком 2-4 роки та 1 особина віком до 1 року.В обліку зубра взяли участь начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів – старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища Дмитро Ковальчук та головний інспектор цього ж відділу Андрій Мартинюк.Цуманська популяція зубрів в даний час налічує 24 (двадцять чотири) особини.