Луцьк – четвертий в Україні за кількістю куплених дронів для ЗСУ

Луцьк – четвертий в Україні за кількістю куплених дронів для ЗСУ
Обласний центр Волині зайняв 4 місце в Україні за закупівлею дронів у 2024 році.

Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.

Протягом 2024 року луцька громада закупила дронів на 283 млн грн.

За словами Ігоря Поліщука, Луцьк поступився лише Києву, Львову та Вінниці, які мають значно більші бюджетні можливості.

"Дякую усім платникам податків й усім, хто допомагав нам у справі підтримки наших військових. Працюємо далі", - йдеться у дописі міського голови.

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Теги: Волинь, Луцьк, війна, допомога, ЗСУ, дрони, рейтинг, міста, Україна
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